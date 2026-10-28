Napoli, palazzo evacuato: «Accolti i residenti nei locali della Municipalità» «Avviata la presa in carico formale e i percorsi di sostegno economico», ha detto l'Ass. Marciani

È avvenuto nella giornata di ieri, nel centro storico di Napoli, lo sgombero a scopo cautelativo di un immobile situato in Vico Lungo Sant’Antonio Abate. Il motivo era la presenza di rilevanti crepe sulle strutture portanti: 11 le famiglie fatte evacuare con urgenza e costrette a lasciare le proprie abitazioni in via precauzionale.

Gli assistenti sociali del Comune di Napoli sono intervenuti per prestare la prima assistenza ai nuclei familiari e coordinare le operazioni. Nella serata di ieri, le famiglie residenti hanno trovato una sistemazione provvisoria per la notte in maniera autonoma, mentre questa mattina sono stati accolti presso gli uffici della Municipalità dai Servizi Sociali comunali.

Palazzo evacuato al centro di Napoli: le parole dell'Ass. Marciani

«I nostri Servizi Sociali sono stati operativi fin dal primo momento sul luogo dell'evento per garantire assistenza costante alle famiglie evacuate», ha dichiarato l’assessora al Welfare Chiara Marciani. «Già da questa mattina abbiamo accolto tutti i residenti nei locali della Municipalità per avviare la presa in carico formale e attivare con la massima tempestività i percorsi di sostegno economico e l'assistenza necessari ad affrontare questa fase di emergenza. L'Amministrazione continua a seguire la situazione minuto per minuto per non lasciare nessuno da solo».

Gli operatori hanno avviato la presa in carico individuale e l'attivazione immediata delle procedure necessarie per l'erogazione degli eventuali contributi economici di sostegno previsti nei casi di emergenza abitativa.