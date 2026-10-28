Città della Scienza, il weekend tra Pinocchio, emozioni e la festa di Halloween Domenica 1° novembre la Grande Festa di Halloween animerà le aree espositive di Città della Scienza

Scienza, intrattenimento e grande divertimento per tutta la famiglia attendono il pubblico nel fine settimana di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026 a Città della Scienza. Per l'occasione, la magia della ricerca scientifica si fonde con la suggestione di Halloween, offrendo un ricco palinsesto di iniziative tra laboratori interattivi, giochi e spettacoli al Planetario.

La Festa di Halloween a Città della Scienza a Napoli

Il momento clou è previsto per domenica 1° novembre, quando la Grande Festa di Halloween animerà le aree espositive con travestimenti, enigmi scientifici e percorsi misteriosi. Dalle 10:00 alle 16:00, la struttura risuonerà di allegria e intrattenimento grazie alla festa.

Cosa succede quando il mondo fantastico di Pinocchio incontra la notte più spaventosa dell'anno? Nasce un percorso integrato tra misteri, trasformazioni, creature sorprendenti e fenomeni che sembrano quasi magia. Attraverso esperienze pensate per diverse fasce d’età, bambini e ragazzi esplorano la realtà guidati da curiosità e fantasia: dalle reazioni davanti a ciò che non si conosce fino alle illusioni sensoriali, ogni attività diventa l'occasione per scoprire che ciò che appare magico ha una spiegazione scientifica e ciò che incute timore può trasformarsi in conoscenza.

Weekend di Pinocchio: il progetto di Città della Scienza

L'evento rientra nei Weekend di Pinocchio, realizzati nell’ambito del progetto “Pinocchio 4.0 – Scienza, Robotica e Intelligenza Artificiale tra immaginazione e futuro”, finanziato dalla Regione Campania (Avviso Pubblico promozione culturale 2026). Le attività dedicate alle neuroscienze prendono spunto dal celebre racconto di Carlo Collodi: dalle avventure nel bosco all’incontro con il Pescecane, il viaggio del burattino offre una chiave di lettura scientifica per esplorare il cervello, l'apprendimento, l'empatia e la paura.

L’edizione 2026 si inserisce inoltre nel Kid Pass Tour Iconico, la rassegna nazionale che coinvolge i principali luoghi d'arte e cultura italiani. Dopo le tappe di Milano, Venezia, Trento e Roma, il Tour fa tappa a Napoli, confermando il Science Centre di Città della Scienza tra i punti di riferimento per la divulgazione e l'educazione informale.

A completare l'offerta del fine settimana - apertura come sempre dalle 9 alle 17 - le visite guidate al museo interattivo Corporea insieme alle proiezioni immersive del Planetario, con gli spettacoli Dark Universe e Oasi nello Spazio e le mostre: Insetti & Co. e "FISICA… Vietato Non Toccare!”