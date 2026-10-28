Monza-Napoli, cambio modulo per Allegri? Ipotesi ritorno al 3-5-2 3-5-2 per la Gazzetta dello Sport: cambio modulo e cambio anche degli uomini in campo.

Nella serata di ieri è iniziato il turno infrasettimanale per la Serie A, valevole per la nona giornata. Sei gol per la Lazio, quattro per la Roma e tre per il Como: tutte vittorie finora ai vertici della classifica. Alle 18:30 sarà il momento anche di Milan ed Inter - rispettivamente contro Bologna e Venezia - mentre alle 20:45 scenderà in campo il Napoli a Monza.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri starebbe pensando ad un cambio modulo. Il tecnico, adottando un ampio turnover, potrebbe rispolverare un assetto tattico a lui caro: il 3-5-2 con cui ha raggiunto il successo sulla panchina della Juventus.

Allegri verso Monza-Napoli: ipotesi 3-5-2?

La Rosea parla di un ulteriore cambio di formazione e di uomini impiegati in campo. È previsto dal quotidiano, infatti, anche l'esordio in campo di Luca Marianucci, insieme a Rrahmani e Rafa Marin per comporre il trio di difesa dinanzi ad Alex Meret. Cambia anche il centrocampo rispetto alle ultime uscite con Stanislav Lobotka in cabina di regia ed Anguissa e McTominay al suo fianco.

La coppia d'attacco, secondo il quotidiano, dovrebbe essere composta da Lorenzo Lucca e Giovane. Una rivoluzione rispetto a quanto visto contro il Bodo e contro la Roma.