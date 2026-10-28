Monza-Napoli, cambio modulo per Allegri? Ipotesi ritorno al 3-5-2

3-5-2 per la Gazzetta dello Sport: cambio modulo e cambio anche degli uomini in campo.

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Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Monza nella partita di questa sera valevole per la nona giornata di Serie A. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri penserebbe ad un cambio di formazione

Napoli.  

Nella serata di ieri è iniziato il turno infrasettimanale per la Serie A, valevole per la nona giornata. Sei gol per la Lazio, quattro per la Roma e tre per il Como: tutte vittorie finora ai vertici della classifica. Alle 18:30 sarà il momento anche di Milan ed Inter - rispettivamente contro Bologna e Venezia - mentre alle 20:45 scenderà in campo il Napoli a Monza

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri starebbe pensando ad un cambio modulo. Il tecnico, adottando un ampio turnover, potrebbe rispolverare un assetto tattico a lui caro: il 3-5-2 con cui ha raggiunto il successo sulla panchina della Juventus

Allegri verso Monza-Napoli: ipotesi 3-5-2?

La Rosea parla di un ulteriore cambio di formazione e di uomini impiegati in campo. È previsto dal quotidiano, infatti, anche l'esordio in campo di Luca Marianucci, insieme a Rrahmani e Rafa Marin per comporre il trio di difesa dinanzi ad Alex Meret. Cambia anche il centrocampo rispetto alle ultime uscite con Stanislav Lobotka in cabina di regia ed Anguissa e McTominay al suo fianco

La coppia d'attacco, secondo il quotidiano, dovrebbe essere composta da Lorenzo Lucca e Giovane. Una rivoluzione rispetto a quanto visto contro il Bodo e contro la Roma. 

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