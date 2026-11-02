Stazione di Napoli Piazza Garibaldi, arrivano i tornelli per i passeggeri Si punta a maggiore sicurezza e far rispettare l'obbligo di acquisto dei biglietti

Nuovo sistema di accesso all’area binari nella stazione di Napoli Piazza Garibaldi, dove sono entrati in funzione i tornelli automatici installati da Rete Ferroviaria Italiana.

"Attraverso i varchi sarà più sicuro regolare l’accesso all’area binari, dove si potrà entrare in modo automatico mostrando sull’apposito lettore il proprio titolo di viaggio, cartaceo o digitale, come già avviene nelle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale e Torino Porta Nuova - si legge nella nota stampa del Gruppo -. Con un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, Rete Ferroviaria Italiana ha installato 9 portali tornellati, dotati di 26 varchi per un totale di 52 lettori di titoli di viaggio installati sui tornelli corrispondenti".

Dal 1° novembre, dunque, l’accesso all’area binari è garantito, attraverso ciascun varco, ad una sola persona per volta, titolare di un biglietto valido.

"Il progetto, promosso da RFI, in collaborazione con Polfer, FS Security, FS Technology e Grandi Stazioni Rail, contribuirà a ottimizzare la gestione dei flussi, a elevare la qualità del servizio offerto ai passeggeri, ad aumentare la sicurezza dei viaggiatori, a prevenire i fenomeni di evasione e della microcriminalità", conclude la nota di Rfi.