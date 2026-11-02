Napoli sempre più inclusiva: nasce una guida per gli stranieri in città La sfida dell’associazione Noi@Europe

Una guida multilingue, digitale e gratuita, aiuterà studenti Erasmus e lavoratori stranieri che vivono a Napoli a orientarsi tra servizi e opportunità. Nasce “Welcome to Naples”, uno strumento per una città sempre più accessibile.

È rivolto ai tanti expat il “manuale” realizzato da napoletani e migranti che risiedono in città e nato, in particolare, dal percorso di progettazione condivisa curato dall’associazione Noi@Europe nell’ambito del progetto “CiAc per una Città Accessibile” finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Erasmus+.

La guida - presentata al Centro Europe Direct Napoli, luogo di aggregazione per studenti Erasmus e internazionali, universitari e altri giovani - è già disponibile in inglese e presto in altre lingue.

È uno strumento gratuito immaginato per tanti giovani che, per studio o lavoro, vivono momentaneamente o stabilmente a Napoli ma che trovano diversi ostacoli per accedere ai servizi pubblici a causa della mancanza di informazioni in inglese, o altre lingue, e la difficoltà nel reperirle.

Guarda sempre agli Erasmus e altri studenti che risiedono a Napoli e in Campania la petizione online lanciata dall’associazione Noi@Europe affinché si preveda un abbonamento per il trasporto pubblico gratuito, o comunque a costo agevolato, per i tanti stranieri che al momento sono esclusi dall’opportunità perché non soddisfano il requisito obbligatorio della residenza.

Molti di loro, infatti, non riescono a sostenere il costo di un abbonamento ordinario per il trasporto pubblico dovendo già affrontare fitti onerosi e il carovita. L’appello - rivolto al Consorzio Unico Campania come alle singole aziende di trasporto pubblico - è di prevedere un’agevolazione anche per gli studenti Erasmus, che si trasferiscono in regione dai due ai dodici mesi, per i fuorisede italiani e per gli studenti stranieri trasferitisi per seguire un intero ciclo di studi come triennale, magistrale o dottorato.

“È cruciale che questo sostegno sia garantito anche agli studenti Erasmus e fuorisede senza residenza, garantendo a tutti pari opportunità.

Oggi molti ragazzi e ragazze rinunciano all'abbonamento muovendosi quasi esclusivamente a piedi e acquistando biglietti singoli solo per le lunghe percorrenze” afferma Pietro Sabatino, presidente Noi@Europe, che sottolinea: “L’estensione delle agevolazioni tariffarie è una necessità avvertita da una comunità sempre più ampia. Questa misura non sarebbe solo un atto di equità ma anche un grande passo avanti per una Campania davvero accogliente e inclusiva verso la diversità che arricchisce i nostri atenei”.

La guida e la petizione sono parte di una sfida per rendere Napoli a misura degli expat. “CiAc per una Città Accessibile”, progetto che, in collaborazione con il Centro Europe Direct Napoli e il Comune di Napoli, ha permesso di attivare una serie di tavoli e altre occasioni gratuite di ascolto e partecipazione attiva per creare dialogo intorno alle criticità e alle esigenze di chi decide di vivere la città anche soltanto per pochi mesi tra studio e lavoro.