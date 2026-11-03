Campi Flegrei, Ceparano: "Rfi senza soluzioni per galleria della Metro linea 2" L'appello: "I cittadini non possono continuare a pagare il prezzo dei ritardi"

"Dopo mesi di interlocuzioni istituzionali e di attesa, constatare che RFI non sia stata in grado di individuare una soluzione per superare le criticità legate alla presenza di CO2 nella galleria della Linea 2, tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli, è un fatto grave e inaccettabile.

A pagare il prezzo di questa situazione sono ancora una volta i cittadini, i lavoratori pendolari e gli studenti, costretti a fare i conti con disagi quotidiani e con l’assenza di certezze sui tempi di ripristino del servizio. La sicurezza deve essere sempre la priorità, ma non può diventare una giustificazione per l’assenza di risposte e di una prospettiva concreta.

È necessario che RFI assuma pienamente le proprie responsabilità, individui gli interventi tecnici necessari e presenti un cronoprogramma chiaro per il superamento delle criticità e la riapertura della tratta”. Lo ha dichiarato Carlo Ceparano consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra.

"La Linea 2 rappresenta un collegamento strategico per Napoli e per l’area flegrea – ha aggiunto Ceparano -fondamentale per migliaia di persone che ogni giorno si spostano per raggiungere il posto di lavoro, le scuole e le università. Non possiamo permettere che un’interruzione prolungata del servizio si traduca in un ulteriore ricorso al trasporto privato, con conseguenze negative anche sul traffico e sull’ambiente.

Salvaguardare e rafforzare il trasporto pubblico significa investire nella mobilità sostenibile, nella qualità della vita e nel diritto di tutti a spostarsi in maniera efficiente, sicura e accessibile".