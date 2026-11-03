Politano, Porto-Napoli: «Infortuni? Non vogliamo alibi! Cuore oltre l'ostacolo» Matteo Politano presenta la partita tra Porto e Napoli: «Dobbiamo dare il massimo»

Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Napoli, dopo la sconfitta subita in campionato contro la Juventus. «Domani ci aspetta una partita difficile: è vero che abbiamo qualche infortunio, ma noi non vogliamo alibi. Solo noi possiamo tirarci fuori da questo momento difficile. Dobbiamo mettere il cuore oltre l'ostacolo, cercare di andare in campo e dare il massimo perché per noi è fondamentale questa partita», così il calciatore del Napoli.

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Politano verso Porto-Napoli: le sue parole

«Le parole di Landucci sul gol subito contro la Juve? Quando si prende gol è colpa di tutti, non solo della difesa. Si prende gol di squadra e le colpe vanno a tutti. Siamo fragili in questo momento, non riusciamo a difendere bene come avevamo fatto negli anni passati. Ci manca un po' di cattiveria nell'accorciare sull'avversario e così è normale che contro giocatori di qualità prendi gol. Dobbiamo raggrupparci e fare un blocco-squadra diverso rispetto alle ultime e cercare domani di non prendere gol».

«Bisogna pensare al presente, il passato purtroppo è andato. Ho vinto tanto con questa squadra, ma devo continuare a dare il massimo e dimostrare sul campo. Io, Di Lorenzo, Anguissa, tutti quelli più anziani stiamo cercando di trasmettere l'importanza di queste partite e di rimanere in alto in classifica. In queste situazioni non è mai semplice, soprattutto in una piazza come quella di Napoli. Dobbiamo unirci, insieme allo staff, e cercare di uscire tutti insieme da questa situazione».

«Dopo Torino ci siamo detti che bisogna dare tutti di più, io compreso, come ci diciamo da un po' di tempo a questa parte. Ci manca quel qualcosa in più e da domani dovremo provare a trovarlo».

«Domani quinto o esterno? Vediamo, il mister non ha ancora provato la formazione per domani, vedremo se giocheremo a quattro o a tre. Per me non è un problema, l'ho fatto a inizio stagione e nei due anni precedenti».