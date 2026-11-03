De Luca: "Per Governo, Pontida ha corsia preferenziale, Pozzuoli può aspettare" "Ancora una volta chiediamo al Governo: che cosa vi ha fatto di male il Sud?"

"Per il Governo Pontida merita la corsia preferenziale, Pozzuoli invece può aspettare. È una logica indegna e indecorosa, che emerge con chiarezza dalle priorità dell’esecutivo".

Lo ha dichiarato il deputato del Pd Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche dell’Unione Europea, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sull’autonomia differenziata.

"Continuiamo a chiedere quale sia l’urgenza di correre sulle intese per l’autonomia differenziata. Un provvedimento davvero urgente c’è: il decreto sui Campi Flegrei, approvato il 13 ottobre dallo stesso consiglio dei ministri che ha dato il via libera alle intese.

Eppure, mentre queste ultime corrono, il decreto non è stato neppure pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Migliaia di persone costrette a vivere fuori casa aspettano ancora risposte concrete, mentre il Governo continua a prenderle in giro».

"La sicurezza dei cittadini e il diritto di tornare nelle proprie abitazioni vengono dopo le bandiere della Lega. È inaccettabile che un territorio alle prese con un’emergenza così grave sia lasciato ad aspettare. Ancora una volta chiediamo al Governo: che cosa vi ha fatto di male il Sud?", ha concluso De Luca.