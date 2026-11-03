Città della Scienza, nel prossimo weekend la fisica incontra la vita quotidiana Protagonista e tutta da scoprire è la nuova mostra «FISICA… Vietato Non Toccare!»

“Vietato non Toccare”: a Città della Scienza la fisica diventa un'esperienza da vivere per un weekend tra esperimenti e scoperte per tutta la famiglia. Il 7 e 8 novembre si terranno laboratori interattivi e un science show per grandi e piccoli. Si scoprirà la magia delle bolle di sapone fino ad arrivare al magnetismo: un viaggio tra i fenomeni scientifici che incontriamo ogni giorno.

Protagonista e tutta da scoprire è anche la nuova mostra «FISICA… Vietato Non Toccare!», facendo in modo che la fisica esca dai libri per diventare un'esperienza concreta, da osservare, toccare e sperimentare direttamente. La fisica è parte integrante della nostra quotidianità e si nasconde anche nei fenomeni più semplici e familiari. Gli spazi espositivi della nuova mostra di fisica avvicinano i bambini, i ragazzi e le famiglie alle leggi che regolano il mondo che ci circonda, attraverso attività pratiche, esperimenti e dimostrazioni capaci di trasformare la curiosità in conoscenza.

La fisica nella vita quotidiana a Città della Scienza

Perché le bolle di sapone hanno una forma sferica? Come fanno i pesci a muoversi nell'acqua? Perché gli oggetti cadono e quale forza permette a una bussola di indicare il Nord?

Il programma prevede tre laboratori interattivi, organizzati per fasce d'età e un science show aperto a tutti. Si comincia con Bubble painting, un'attività rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni che unirà creatività e scienza: attraverso acqua, sapone e colori, le bolle diventeranno strumenti per realizzare composizioni artistiche, offrendo l'occasione di conoscere il fenomeno della tensione superficiale e alcune proprietà dell'acqua con gadget finale per tutti i partecipanti.

Per i bambini dai 7 ai 10 anni, Pesci e diavoletti di Cartesio sarà invece un'occasione per indagare i principi della pressione e del galleggiamento: i partecipanti potranno osservare come i corpi si comportano quando sono immersi nell'acqua e comprendere alcuni dei meccanismi fisici che regolano il movimento dei pesci.

I ragazzi dagli 11 ai 13 anni saranno protagonisti di Che moto sia, un laboratorio dedicato al movimento dei corpi. Attraverso esperimenti e l'utilizzo di un sonar, gli ospiti potranno approfondire fenomeni come la gravità, l'accelerazione e la caduta libera. L'esperienza proseguirà nella nuova mostra, dove speciali binari consentiranno di mettere alla prova le proprie intuizioni osservando il comportamento di palline di forme differenti.

Science Show "La magia che la fisica sa spiegare"

A completare il programma, il science show "La magia che la fisica sa spiegare", un appuntamento rivolto a tutte le età per esplorare il magnetismo e le sue sorprendenti applicazioni. Dalle bussole utilizzate fin dall'antichità ai treni del futuro, passando per la capacità di alcuni animali di orientarsi attraverso il campo magnetico terrestre e le connessioni tra magnetismo e musica; il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra dimostrazioni scientifiche e curiosità.

L’offerta del fine settimana nel Museo, aperto dalle 9 alle 17, include – come sempre - le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, le proiezioni immersive proposte dal Planetario, con anche i nuovi spettacoli Dark Universe e Oasi nello Spazio e la mostra Insetti & Co.