Menopausa e tumori: il libro di Colao presentato all'Aiom Presentato al congresso Aiom 'M come Menopausa'

Un terzo della vita femminile trascorre in peri e post-menopausa, ma il tema resta spesso circondato da tabù o tecnicismi. Il nuovo volume firmato dall’endocrinologa Annamaria Colao e dalla giornalista Raffaella Cesaroni fa chiarezza sull'impatto dei cambiamenti ormonali, con un focus specifico sulle pazienti oncologiche.

Affrontare la menopausa senza allarmismi né promesse miracolistiche, restituendo alle donne strumenti di conoscenza concreti per tutelare la propria salute e qualità di vita. È questo l’obiettivo di "M come Menopausa", presentato a Roma nell’ambito del XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom).

Il volume nasce per colmare un vuoto comunicativo su una fase fisiologica che riguarda ogni donna, ma che spesso viene raccontata attraverso luoghi comuni o con un linguaggio medico eccessivamente complesso. Un tema che diventa ancora più delicato quando si intreccia con una diagnosi di tumore.

Il legame tra terapie oncologiche e menopausa indotta

Durante la presentazione al congresso Aiom, la professoressa Annamaria Colao ha illustrato il doppio meccanismo attraverso cui una patologia oncologica può alterare l’equilibrio ormonale femminile, portando alla cosiddetta menopausa indotta (o iatrogena).

"Una donna che riceve una diagnosi di tumore può andare incontro a disturbi del ciclo mestruale, fino alla menopausa, per due ragioni", ha spiegato Colao. "La prima è legata alle terapie oncologiche - come chemioterapia e radioterapia pelvica -che possono interferire con la normale produzione ormonale e causare l'interruzione del ciclo. La seconda riguarda i casi in cui è necessario indurre farmacologicamente la menopausa per contrastare tumori sensibili agli ormoni, come quelli della mammella, dell'utero e dell'ovaio".

Che sia naturale o provocata dalle cure, la riduzione degli ormoni che regolano la funzione riproduttiva e la sessualità genera ripercussioni cliniche tangibili. Quando la menopausa è indotta, inoltre, può colpire anche donne molto giovani, costringendole a gestire simultaneamente il peso psicofisico della malattia e i sintomi legati al brusco calo ormonale: disturbi del sonno, alterazioni della sfera sessuale e fragilità emotiva.

Oltre gli stereotipi: l'importanza di un approccio multidisciplinare

L’allungamento dell’aspettativa di vita ha profondamente trasformato la percezione dei 50 anni, oggi sempre più vissuti come una stagione di progettualità personale e professionale. Eppure, la consapevolezza clinica fatica a tenere il passo.

"Le donne trascorrono oggi oltre un terzo della propria vita in peri e post-menopausa, ma l'argomento continua a essere poco conosciuto e difficile da affrontare apertamente", ha sottolineato la coautrice Raffaella Cesaroni. Nel contesto oncologico, il dialogo diventa un vero e proprio strumento terapeutico: "È fondamentale informare le pazienti e accompagnarle con un'assistenza multidisciplinare, che coinvolga in sinergia oncologi, endocrinologi e ginecologi".

Oncologia di genere e ricerca clinica: i progressi secondo Aiom

La presentazione del volume è stata anche l’occasione per fare il punto sui passi avanti della medicina di genere, un ambito su cui l’Aiom ha acceso i riflettori da tempo. "Per molto tempo la menopausa e la salute femminile sono state poco studiate", ha evidenziato Rossana Berardi, presidente eletto Aiom. "In passato la ricerca clinica si è concentrata prevalentemente sugli uomini, anche perché le donne partecipavano meno agli studi a causa degli impegni familiari, del loro ruolo di caregiver e delle difficoltà logistiche legate ai controlli".

Oggi lo scenario sta cambiando: "La presenza femminile nei trial clinici ha superato il 40%, rispetto al 10-15% di alcuni decenni fa", ha concluso Berardi, annunciando che dopo le prime raccomandazioni pubblicate tre anni fa, la società scientifica lavorerà ora alla stesura di specifiche linee guida sull'oncologia di genere.