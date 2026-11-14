Via agli interventi di manutenzione del verde negli alloggi popolari Da Scampia a Soccavo, ecco il piano anti degrado

Sono partiti agli inizi di novembre gli interventi di manutenzione del verde pertinenziale degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Napoli. Le squadre di Napoli Servizi sono al lavoro da circa due settimane per garantire la cura e la manutenzione delle aree verdi a servizio degli immobili di edilizia residenziale pubblica della città.

Le attività, inizialmente non previste nel nuovo contratto di servizio di Napoli Servizi, sono state successivamente riaffidate, da novembre 2026 e fino al 31 dicembre 2028, alla Società partecipata del Comune di Napoli in regime di in house providing, attraverso il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, consentendo così di avviare un programma di interventi dedicato alla manutenzione degli spazi verdi degli edifici ERP. Lo fa sapere, in una nota, Palazzo San Giacomo.

Il servizio interessa una superficie complessiva di oltre 255mila metri quadrati di prati e superfici erbose, oltre a più di 9mila metri lineari di siepi, un'estensione che equivale a circa 36 campi di calcio.

I primi interventi hanno riguardato il Lotto G di Scampia, un'area verde di oltre 24mila metri quadrati, e gli spazi verdi dei 140 alloggi di viale Traiano, nel quartiere Soccavo, che si estendono per oltre 8mila metri quadrati. Sono attualmente in corso, invece, le attività di manutenzione presso il Lotto P di Scampia.

"Le lavorazioni stanno presentando alcune complessità legate alle condizioni delle aree verdi che, in diversi casi, si presentano caratterizzate da una vegetazione particolarmente fitta. Una situazione che ha richiesto interventi articolati per il recupero e il ripristino delle condizioni di cura e decoro degli spazi - spiegano dal Comune -. Le attività proseguiranno secondo il programma condiviso con il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Napoli, assicurando una manutenzione progressiva e costante di tutte le aree verdi pertinenziali e contribuire al miglioramento della vivibilità degli spazi comuni a servizio degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Importante, in questo percorso, anche il ruolo del Tavolo del Decoro Urbano, voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e coordinato da Ciro Turiello. Il Tavolo, raccogliendo le istanze e le esigenze delle Municipalità, in particolare di quelle caratterizzate dalla maggiore concentrazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha lavorato in sinergia con gli uffici comunali al fine di individuare una soluzione che consentisse di riaffidare le attività a Napoli Servizi per dare risposte immediate e concrete alle esigenze dei territori".

