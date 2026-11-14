Vomero: nasce il comitato "No allo smembramento della scuola Morelli" Annunciati un flash mob e il lancio di una petizione popolare

Il Comitato Valori Collinari annuncia la costituzione del comitato “No allo smembramento della scuola Domenico Morelli”, nato per difendere la continuità del plesso storico di via Merliani, posto nel cuore del Vomero, e per chiedere una soluzione stabile, unitaria e sicura per i suoi alunni, scongiurando così la scomparsa di un altro luogo iconico di aggregazione e di cultura nell'ambito della municipalità collinare.

La scuola primaria Domenico Morelli è presente nel quartiere da circa ottant’anni e rappresenta una realtà educativa e identitaria di primo piano per il Vomero. Oggi è frequentata da circa duecento bambini, accompagnati quotidianamente dalle rispettive famiglie e da un corpo docente e da un personale scolastico che considerano la Morelli una vera e propria seconda casa.

Il plesso Morelli non è soltanto un edificio - ha sottolineato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. È parte viva della storia, dell’identità e della quotidianità del Vomero. Da circa ottant’anni accoglie generazioni di bambini e famiglie, e oggi non possiamo permetterci di assistere inermi al suo smembramento e alla sua scomparsa".

Al neonato comitato hanno già aderito centro trenta persone, coinvolte attraverso un apposito gruppo WhatsApp. Tra i firmatari e i sostenitori figurano docenti, personale della scuola e tanti genitori, uniti dalla preoccupazione per l’incerto destino della storica sede e per le conseguenze che un eventuale smembramento avrebbe sull’intera comunità scolastica.

Il Comitato Valori Collinari intende vigilare affinché le decisioni sull’assetto della scuola siano assunte con trasparenza, partecipazione e nel rispetto delle esigenze educative dei bambini, delle famiglie e del personale.

Gli incontri finora svolti con le istituzioni non hanno prodotto, secondo il comitato, risposte chiare e certe sulla salvaguardia della scuola e sulla possibilità di evitare il suo smembramento. L’ipotesi di dirottare singole classi verso altri plessi, seppur dilazionata nel tempo, rischia di disgregare una comunità che ha radici profonde nel quartiere e d'indebolire l’offerta scolastica del Vomero.

Anche la proposta di un accorpamento con un’altra istituzione scolastica del territorio, con la creazione di un istituto comprensivo, risulta al momento impraticabile. Per questo il comitato sta valutando una soluzione alternativa: il trasferimento dell’intero plesso scolastico, a partire dal prossimo anno scolastico, presso il polifunzionale comunale di via Morghen 84, attualmente sede degli uffici anagrafici e della Municipalità Vomero-Arenella.

La proposta nasce dalla constatazione che gli uffici anagrafici presenti nella struttura di via Morghen risultano, allo stato, scarsamente frequentati e utilizzati, poiché gran parte delle pratiche viene ormai svolta per via telematica. Gli spazi destinati quale sede della Municipalità 5 potrebbero essere ricollocati nella struttura comunale dell’Arenella, in via Giacinto Gigante, dove già esistono ambiente adibiti allo scopo, trattandosi della sede dell'ex circoscrizione Arenella, poi accorpata al Vomero, dopo la nascita delle municipalità

Il trasferimento della scuola, previo l’adeguamento della struttura, consentirebbe di garantire la permanenza unitaria di alunni, docenti e personale, evitando la frammentazione della comunità scolastica, assicurando una sede stabile e adeguata alle esigenze didattiche e consentendo di eliminare i costi sostenuti dal Comune per la locazione dell’immobile privato di via Merliani, che ammontano a circa 150 mila euro l’anno.

Il polifunzionale di via Morghen è già adibito a servizio del pubblico e, pertanto, dispone dei requisiti previsti dalla legge, tra cui quelli connessi alla sicurezza. Il comitato chiede che l’amministrazione comunale verifichi e renda disponibili gli eventuali interventi di adeguamento necessari per rendere gli spazi pienamente idonei all’attività scolastica.

"Chiediamo all’amministrazione comunale di scegliere una soluzione che tuteli l’unità della comunità scolastica- ha puntualizzato Capodanno - Il trasferimento dell’intero plesso nel polifunzionale di via Morghen 84 può rappresentare una risposta concreta, sostenibile e rispettosa dei diritti dei bambini del quartiere. Non chiediamo privilegi: chiediamo che la scuola resti una scuola. Una sede unitaria, sicura, accessibile e stabile per i circa duecento alunni che oggi frequentano la Morelli e per le famiglie che vi hanno riposto fiducia. Peraltro il sacrificio richiesto a consiglieri e personale della Municipalità, con il ricollocamento degli uffici nell’Arenella, rappresenta ben poca cosa rispetto al valore che la scuola rappresenta per il quartiere e per l’intera città".

Per sensibilizzare istituzioni e cittadini, il comitato annuncia una serie d'iniziative già a partire dai prossimi giorni. Tra queste, è previsto un flash mob con la partecipazione di alunni, famiglie e personale scolastico, con invito rivolto anche i rappresentanti delle istituzioni preposte, per richiamare l’attenzione sulla necessità di salvaguardare un simbolo del quartiere collinare partenopeo. Sarà inoltre promossa una petizione indirizzata all’amministrazione comunale e, in particolare, al sindaco Gaetano Manfredi, con la richiesta di trasferire entro il prossimo anno scolastico l’intero plesso della scuola primaria Domenico Morelli nel polifunzionale comunale di via Morghen 84, previo il necessario adeguamento della struttura.

Il Comitato Valori Collinari invita cittadini, genitori, docenti, personale scolastico, associazioni e rappresentanti istituzionali a sostenere l’iniziativa, affinché la scuola Domenico Morelli possa continuare a svolgere la propria funzione educativa nell'ambito del quartiere Vomero, senza interruzioni, smembramenti o incertezze sul futuro, restituendo nel contempo serenità alle tante famiglie che stanno vivendo momenti d'incertezza e di preoccupazione.