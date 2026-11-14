Anziana soccorsa dai carabinieri, Nappi: "Regione pensi ai fragili" "Si utilizzino i fondi del Fse per costituire un sistema organico e strutturato"

"Un sentito ringraziamento ai carabinieri che sono prontamente intervenuti soccorrendo una 86enne e mettendosi, come sempre, a disposizione della collettività.

Questo episodio, però, deve far riflettere anche su come la Regione sia del tutto assente di fronte alle reali esigenze dei cittadini, specie quelli fragili e deboli.

Fico accetti un suggerimento: invece di scervellarsi su come “regalare” soldi e creare assistenzialismo e “lavoro nero”, sprecando altro denaro pubblico, utilizzi i fondi del Fse per costituire un sistema organico e strutturato che offra assistenza stabile e continuativa agli anziani in difficoltà economica e alle famiglie con persone disabili".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.

