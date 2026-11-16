Secondigliano, una giornata di sport e reinserimento: dieci detenuti in campo Ciambriello: Il lavoro e lo sport sono il vero ponte verso il futuro

Una giornata particolare, carica di emozione, umanità e speranza, quella vissuta oggi ad Acerra, dove è andato in scena l'incontro calcistico che ha visto protagonisti dieci detenuti del Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano contro la Polisportiva Acerrana.

La partita si è conclusa in parità 4-4, ai rigori hanno vinto i diversamente liberi. Un momento di condivisione e abbattimento delle barriere reso possibile dall'autorizzazione dei Magistrati di Sorveglianza Antonio Cairo, Paola Cervo, Mariaraffaella Caramiello e Fiorella Nardone.

Il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha sottolineato il valore istituzionale e umano dell'evento: "Iniziative come questa dimostrano che il carcere non deve essere un luogo di mero isolamento, ma uno spazio in cui costruire percorsi concreti di reinserimento sociale e di relazioni umane e affettive per poter cambiare e riparare.

Vedere questi dieci uomini, che già si distinguono per il lavoro all'interno del carcere ai sensi dell'articolo 21, scendere in campo contro una realtà sportiva del territorio come la Polisportiva Acerrana, e poi riabbracciare le proprie famiglie, è il segno tangibile che la rieducazione passa attraverso la fiducia e la responsabilità. Per questo ho intitolato la giornata "Diamo un calcio all'indifferenza", una scelta non a caso".

Presenti, oltre ai familiari dei detenuti, gli affiliati alla Polisportiva capeggiati dal presidente Vincenzo Di Buono, i volontari dello staff del Garante, esponenti politici locali e del mondo dell'associazionismo.

Tra i presenti la consigliera regionale Susy Panico, che ha collaborato alla riuscita dell'evento e ha dichiarato: "Quella di oggi è stata anche per me una giornata particolare, un momento autentico di unione, proseguito poi con il toccante incontro con le famiglie dei detenuti. La politica deve essere vicina e presente se l'obiettivo reale è il reinserimento nella società".

Fra i dieci detenuti in campo c'era chi è uscito dal carcere per la prima volta, chi deve scontare ancora un anno di pena, chi affronta mensilmente i colloqui con i propri familiari: vite e percorsi che si intrecciano quotidianamente con il lavoro del Garante campano dei detenuti e del suo staff.

Dopo il fischio finale, la giornata è culminata in un momento di convivialità unico e carico di emozione: mangiare una pizza tutti insieme alle proprie famiglie, ai figli e alle mogli. Un gesto semplice e inusuale che, per chi vive la detenzione, ha assunto il valore straordinario della libertà ritrovata, regalando a padri, mariti e figli il calore autentico della tavola condivisa e la bellezza della normalità degli affetti.