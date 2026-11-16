Leggere Napoli: "La canzone dell'amore" a Castel Sant'Elmo Paolo Speranza racconta il primo film sonoro italiano del regista Righelli

Sabato 21 novembre alle ore 11.00, la Biblioteca di Storia dell’Arte “Bruno Molajoli”, presso Castel Sant’Elmo (via Tito Angelini, 22 – Napoli), ospita la presentazione de La Canzone dell’amore di Paolo Speranza.

L’incontro è parte della Rassegna Leggere Napoli. Storie, echi, tracce, luoghi, persone.

Con l’autore dialogheranno Antonio Fiore e Mariangela Fornaro (Accademia di Belle Arti di Napoli). Introducono l'incontro Francesca Russo, referente della Biblioteca di Storia dell'Arte "Bruno Molajoli", e Barbara Abatino, organizzatrice degli incontri della Rassegna Leggere Napoli

"La canzone dell’amore non è stato soltanto uno spettacolo. È stato un avvenimento base

nella storia del cinematografo italiano”.

Così Alessandro Blasetti, sulla rivista “Cinematografo” del 30 ottobre 1930, salutò il primo film parlato prodotto in Italia, su iniziativa di Stefano Pittaluga e per la regia di Gennaro Righelli, da una novella di Luigi Pirandello.

Fu una svolta epocale per l’industria cinematografica italiana, che nel decisivo crocevia del sonoro riuscì a trovare le risorse per rilanciarsi, dopo un declino decennale che sembrava ormai inarrestabile, e per riuscire a porsi sulla scia - se non in termini di qualità artistica, almeno sul piano tecnico e produttivo - delle più importanti cinematografie del mondo.

E un’autentica avventura, ricca di colpi di scena e non priva di risvolti paradossali, che in questo libro viene ripercorsa sulla base di un’ampia documentazione d’epoca e di un ricco apparato iconografico.

L'appuntamento chiude il ciclo di incontri dedicati alla lettura, nell'ambito di Cultura Napoli 2026, ed è promosso e finanziato dal Comune di Napoli, supportato dai Musei Nazionali del Vomero e organizzato da la Valle del Tempo edizioni. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria da richiedere a: leggerenapoli@lavalledeltempo.com