Pollena Trocchia: tenta di sfuggire al controllo e colpisce i poliziotti La polizia arresta un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, nel corso di mirati servizi, nel transitare in via Garibaldi a Pollena Trocchia, hanno notato due soggetti che viaggiavano a bordo di uno scooter e procedevano con fare sospetto.

In quei frangenti, il conducente, dopo aver inizialmente arrestato la marcia all’alt dei poliziotti, ha improvvisamente accelerato, riuscendo a far perdere le proprie tracce, mentre il 19enne, passeggero del mezzo, dopo aver aggredito uno dei poliziotti, ha tentato la fuga a piedi, ma, dopo un inseguimento, è stato bloccato dagli operatori in viale Italia. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish.

I poliziotti, poi, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto un tirapugni e ulteriori 4 grammi circa della stessa sostanza.