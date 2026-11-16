Quel muro che cadeva "lontano" mentre noi vivevamo Mentre a Berlino si apriva una frontiera, altrove milioni di persone continuavano a vivere...

Alle 18.53 del 9 novembre 1989 il mondo cominciò a cambiare. Non con un'esplosione, una battaglia o una rivoluzione armata, ma con alcune parole pronunciate quasi distrattamente. Günter Schabowski, dirigente della Germania orientale, annunciò che i cittadini avrebbero potuto attraversare liberamente la frontiera. Da quando? «Subito, senza indugio». Non era esattamente quanto previsto. Ma la Storia, qualche volta, approfitta persino degli equivoci. Avevo trentadue anni. Vivevo a Napoli, immerso nella mia attività universitaria di giovane clinico e ricercatore neurologo. Amavo una ragazza bolognese, e quella relazione occupava una parte importante dei miei pensieri.

Avevo pazienti da visitare, ricerche da condurre, progetti da inseguire. Non ricordo cosa stessi facendo esattamente alle 18.53. E forse è proprio questo il punto. Mentre a Berlino si apriva una frontiera, altrove milioni di persone continuavano a vivere. Una madre preparava la cena. Due innamorati si salutavano sulla porta. Un medico ascoltava il cuore di un paziente. Qualcuno nasceva, qualcuno moriva, qualcuno decideva di partire. Nessuno di loro sapeva necessariamente che, in quello stesso momento, un pezzo di Novecento stava finendo.

Il Muro era stato costruito nell'agosto del 1961. Per ventotto anni aveva separato non soltanto due sistemi politici, ma famiglie, amicizie, abitudini, perfino ricordi. Si poteva abitare a poche centinaia di metri da una persona amata e non poterla raggiungere. La geografia era diventata una condanna. Poi erano arrivate le manifestazioni pacifiche, le fughe attraverso altri Paesi, la progressiva perdita di autorità di un regime.

Quella sera, migliaia di berlinesi raggiunsero i posti di frontiera. Le guardie non avevano istruzioni adeguate. Poco prima delle 23.30, a Bornholmer Straße, il passaggio venne finalmente aperto. La folla attraversò il confine, si abbracciò, pianse, rise. E il mondo vide uomini e donne conquistare qualcosa che avrebbe dovuto appartenere loro da sempre. Ricordo l'emozione di quelle immagini.

Non ricordo, invece, un particolare trasporto politico. Non perché fossi indifferente. Al contrario, avvertivo profondamente il significato umano di quell'avvenimento. Ma non riuscivo a considerarlo la vittoria di una parte sull'altra. Mi sembrava piuttosto una vittoria dell'uomo contro una delle tante forme di barbarie che aveva saputo inventare. Forse già allora pensavo che nessuna ideologia potesse valere quanto la libertà di attraversare una strada per abbracciare qualcuno.

A distanza di trentasette anni, mi domando quante storie private si siano intrecciate inconsapevolmente con quella notte. Quanti matrimoni siano nati da un ricongiungimento, quante amicizie abbiano ritrovato una voce, quanti figli abbiano finalmente conosciuto i propri parenti. E quante persone, lontanissime da Berlino, abbiano custodito di quella sera un ricordo del tutto diverso, legato a un amore, a una perdita, a una felicità personale.

La Storia possiede date, documenti, fotografie. La vita possiede invece una memoria imperfetta, che trattiene un profumo e dimentica un discorso, conserva un volto e smarrisce un avvenimento. Non credo che l'una sia meno importante dell'altra. Quel muro non cadde davvero alle 18.53. Cominciò allora a perdere il potere di separare. E forse è questa la lezione più preziosa: le costruzioni dell'uomo, anche le più terribili, non sono eterne. Possono apparire invincibili finché qualcuno non trova il coraggio di attraversarle.

Oggi altri muri, materiali e invisibili, continuano a sorgere. Separano popoli, religioni, culture, ma anche persone che si sono amate. E non sempre basta abbatterli per cancellare le distanze che hanno prodotto. Di quella sera berlinese mi rimane dunque un sentimento duplice. La gioia per un'umanità che si liberava e la tenerezza per il giovane uomo che ero, occupato a vivere la propria vita senza sapere quanto quella degli altri stesse cambiando.

Forse la grandezza della Storia consiste anche in questo: accadere mentre noi siamo altrove. E ricordarci, molti anni dopo, che nessuna vita è davvero lontana da quella degli altri. Tanto che oggi anche il mio sentimento per la ragazza bolognese mi appare una forma di attraversamento.