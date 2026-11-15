Dal carcere al campo di calcio: undici detenuti e una partita per l' inclusione L'iniziativa al Centro Polisportivo Arcoleo, promossa dal Garante regionale Samuele Ciambriello

Dal carcere al campo di calcio, per una mattinata all'insegna dello sport, dell'incontro e dell'inclusione. Domani, domenica 16 novembre, undici detenuti della Casa Circondariale di Secondigliano saranno protagonisti di una partita di calcio al Centro Polisportivo Arcoleo di Acerra, in via Metauro. Il fischio d'inizio è fissato alle 10.30 e vedrà i detenuti affrontare una squadra della Polisportiva di Acerra.

L'iniziativa punta a trasformare il calcio in uno strumento di inclusione e riscatto sociale, offrendo alle persone detenute un'occasione concreta per vivere un momento di condivisione al di fuori delle mura penitenziarie. I partecipanti sono ammessi al regime previsto dall'articolo 21-ter, come indicato nel comunicato, che consente loro di prendere parte a questa esperienza.

A promuovere la giornata sono il professor Samuele Ciambriello, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, e Susy Panico, consigliera regionale e presidente della IV Commissione speciale del Consiglio regionale della Campania. Dopo la partita, la giornata proseguirà con un momento conviviale e un pranzo in una pizzeria di Acerra.

«Portare il carcere fuori dalle sue mura, anche attraverso una partita di calcio, significa dare concretezza al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena», sottolinea Ciambriello. «Lo sport abbatte le distanze, supera i pregiudizi e crea occasioni di incontro tra persone che, altrimenti, difficilmente avrebbero modo di conoscersi».

Il Garante insiste soprattutto sulla necessità dinon identificare le persone esclusivamente con la loro condizione detentiva: «Sono persone, con storie, responsabilità e soprattutto con la possibilità di costruire un futuro diverso».

Da qui il messaggio che accompagna l'iniziativa: «Il carcere non deve essere un mondo separato dalla società, ma un luogo dal quale ripartire». Un concetto racchiuso anche nello slogan scelto da Ciambriello: «Diamo un calcio all'indifferenza».

Una partita che, al di là del risultato sul campo, vuole lanciare un messaggio alla comunità: il percorso di reinserimento non si esaurisce dietro le sbarre, ma passa anche dalla capacità del territorio di accogliere, coinvolgere e offrire nuove opportunità.