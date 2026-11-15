Nel Napoli si rivedono Neres e Favasuli. Invece Alisson Santos... Recuperi importanti in vista della gara col Torino

Il Napoli riparte da Castel Volturno. Dopo i cinque giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri al termine del lunch match di domenica scorsa contro la Lazio, gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Una pausa utile per ricaricare le energie, ma soprattutto per provare a svuotare un'infermeria che nelle ultime settimane aveva assunto dimensioni preoccupanti.

La seduta è cominciata con il lavoro in palestra, prima che il gruppo si trasferisse sul terreno di gioco per una serie di partitine. La notizia più incoraggiante per Allegri arriva dalle condizioni di Favasulli e Neres, che hanno svolto una parte dell'allenamento insieme ai compagni. Entrambi potrebbero tornare tra i convocati già per la trasferta contro il Torino, anche se resta da valutare la loro effettiva disponibilità.

In bilico anche il recupero di Spinazzola. Per l'esterno, tuttavia, il ritorno in gruppo sembra ormai una questione di giorni e non è esclusa una possibile accelerazione in vista dei prossimi impegni.

Di Lorenzo e Badiashile, rientro tra due settimane

Prosegue il percorso di recupero anche per Badiashile e Di Lorenzo. Entrambi hanno lavorato a parte, alternando esercizi in palestra e attività sul campo. Per il difensore centrale e per il capitano azzurro la previsione è quella di un ritorno a disposizione tra circa due settimane, con la partita contro il Sassuolo come obiettivo possibile.

Alisson Santos, niente rientro a novembre

Maggiore prudenza, invece, per Alisson Santos. Il brasiliano ha svolto lavoro personalizzato in palestra, proprio come Lobotka, e non sarà disponibile per il trittico di impegni che attende il Napoli a novembre: Torino, Manchester City e Sassuolo.

Lo staff medico non intende forzare i tempi per evitare ricadute e il ritorno dell'attaccante nella lista dei convocati è verosimilmente rinviato a dicembre.

Allegri spera dunque di ritrovare gradualmente alcune alternative già nelle prossime settimane. Dopo una lunga emergenza, i primi segnali sono incoraggianti, ma la strada per recuperare l'intero organico è ancora lunga. E in una stagione scandita da impegni ravvicinati, ogni rientro può fare la differenza.