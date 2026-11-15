Aggredisce un poliziotto e tenta la fuga: arrestato Fermato un diciannovenne: aveva 6 grammi di hashish con se

Un inseguimento a piedi, dopo il tentativo di sottrarsi a un controllo delle forze dell'ordine, si è concluso con l'arresto di un 19enne a Pollena Trocchia. Il giovane è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato inoltre sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano. I poliziotti, mentre transitavano in via Garibaldi, hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter che procedevano con fare sospetto.

Alla vista degli agenti, il conducente del mezzo ha inizialmente accostato, fermandosi all'alt intimato dai poliziotti. Subito dopo, però, ha improvvisamente accelerato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il passeggero, un 19enne, ha invece aggredito uno degli operatori e ha tentato di scappare a piedi.

Ne è nato un inseguimento terminato in viale Italia, dove il giovane è stato raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish.

I controlli sono stati successivamente estesi alla sua abitazione, dove gli agenti hanno rinvenuto un tirapugni e altri 4 grammi circa di hashish. Per il 19enne sono quindi scattate le manette.