Regionali, Ferrante: "Da inchiesta Dda quadro allarmante" Il sottosegretario: "Siamo garantisti, aspettiamo magistratura faccia piena luce"

Le presunte irregolarità nella raccolta delle firme per la presentazione di alcune liste alle elezioni regionali del 2025 finiscono al centro dello scontro politico in Campania. A intervenire è Tullio Ferrante, deputato campano di Forza Italia e sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che in una nota parla di un quadro «sempre più allarmante» e punta il dito contro la gestione politica e istituzionale della regione.

Nel mirino ci sono le contestazioni relative al presunto utilizzo di documenti di identità e all'apposizione di firme false per la presentazione delle liste elettorali. Ipotesi che, secondo Ferrante, se confermate, rappresenterebbero un fatto di estrema gravità, mettendo in discussione non soltanto la regolarità delle procedure elettorali, ma anche la credibilità delle istituzioni democratiche.

«Alle ipotesi di infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e di rapporti corruttivi tra imprenditori, amministratori e funzionari si aggiungono ora le presunte irregolarità nella raccolta delle sottoscrizioni», osserva l'esponente di Forza Italia, richiamando le inchieste della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Ferrante descrive uno scenario nel quale, alle presunte commistioni tra politica, affari e criminalità organizzata, si aggiungerebbero pratiche clientelari e possibili violazioni delle regole della competizione elettorale. «Siamo di fronte a un sistema fondato su nomine, assunzioni e scambi di favori, fino ad arrivare oggi alla presunta manipolazione delle regole della competizione elettorale», afferma.

Una presa di posizione accompagnata, tuttavia, da una precisazione sul garantismo. «Forza Italia è e resta un partito garantista: spetta alla magistratura accertare le responsabilità individuali e fare piena luce su ogni aspetto delle vicende», sottolinea il sottosegretario.

La vicenda, secondo Ferrante, apre però una questione che non è soltanto giudiziaria, ma soprattutto politica. «La questione morale e politica pesa come un macigno sulla sinistra campana», attacca, denunciando le ombre che, a suo giudizio, graverebbero sull'intero sistema di potere regionale.

In conclusione, l'esponente azzurro invoca un cambio di passo per la Campania, indicando nella legalità, nella trasparenza e nel buon governo le condizioni necessarie per restituire fiducia ai cittadini e tutelare il tessuto economico e produttivo del territorio. «È sempre più evidente che la Campania ha bisogno di una svolta», conclude Ferrante, chiedendo una classe dirigente all'altezza delle responsabilità istituzionali.