Svolta tra Roma e Napoli: il professor Leone Melillo pronto a scendere in campo Il prof di Storia delle dottrine politiche dell’Università “Parthenope” lancia "Patto Italiano"

Non è una semplice voce di corridoio, ma un'indiscrezione che rimbalza con forza crescente tra i palazzi del potere romano. Il professor Leone Melillo sarebbe pronto a lanciare «PATTO ITALIANO», un nuovo movimento politico nazionale che potrebbe lasciare il segno. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al docente di Storia delle dottrine politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, l'operazione può rompere gli schemi tradizionali.

Una leva di supporto, visione e dialogo messa a disposizione delle forze politiche già esistenti, forte dell'imponente rete di relazioni nazionali e internazionali costruita negli anni dal professore napoletano.

Dalle pagine dei suoi saggi e dalle sue battaglie pubbliche emerge una linea politica netta, che rifiuta l'improvvisazione. Il manifesto di «PATTO ITALIANO» esige una classe dirigente preparata e guidata dal rigore etico di Piersanti Mattarella e Piero Gobetti, legando questo riscatto morale alla difesa intransigente dei diritti umani, cuore dell'impegno internazionale di Melillo.

In questa visione, la centralità della persona si traduce in riforme concrete per una giustizia più equa, una tutela reale della salute e di quella mentale e il potenziamento immediato della sanità territoriale.