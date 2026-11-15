IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Gli ex allenatori

Aurelio De Laurentiis avrebbe sentito telefonicamente un ex allenatore della formazione azzurra...

il pizzino di gerardo casucci gli ex allenatori
Napoli.  

Tra le storie della SSC Napoli, ne registro una di particolare interesse: Aurelio De Laurentiis avrebbe sentito telefonicamente un ex allenatore della formazione azzurra, Rafa Benitez. Non è dato sapere natura e contenuto del loro colloquio, ammesso che ci sia stato, ma il delatore sarebbe certo che il patron partenopeo avrebbe chiesto la disponibilità dello spagnolo a subentrare a Massimiliano Allegri in caso di esonero dello stesso. Pare che l'ex Liverpool abbia vacillato, ma non fino al punto di accettare. "Poco male" - si sarà detto il produttore cinematografico che fu - "ci sono sempre Mazzarri e Calzona".

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