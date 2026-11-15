IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Gli ex allenatori Aurelio De Laurentiis avrebbe sentito telefonicamente un ex allenatore della formazione azzurra...

Tra le storie della SSC Napoli, ne registro una di particolare interesse: Aurelio De Laurentiis avrebbe sentito telefonicamente un ex allenatore della formazione azzurra, Rafa Benitez. Non è dato sapere natura e contenuto del loro colloquio, ammesso che ci sia stato, ma il delatore sarebbe certo che il patron partenopeo avrebbe chiesto la disponibilità dello spagnolo a subentrare a Massimiliano Allegri in caso di esonero dello stesso. Pare che l'ex Liverpool abbia vacillato, ma non fino al punto di accettare. "Poco male" - si sarà detto il produttore cinematografico che fu - "ci sono sempre Mazzarri e Calzona".