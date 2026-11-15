Pensionato cade da una scala: è grave Incidente negli spogliatoi di una struttura sportiva

Grave incidente a Volla, dove un pensionato di 85 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto da una scala mentre stava effettuando un'ispezione tecnica all'interno di una società sportiva. L'uomo, residente a Cercola, è stato trasportato in ospedale e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale del Mare.

L'incidente si è verificato negli spogliatoi della struttura sportiva, dove l'anziano stava ispezionando un motore installato per il riciclo dell'acqua. Per cause ancora da chiarire, durante le operazioni ha perso l'equilibrio ed è precipitato dalla scala, riportando gravi ferite.

Immediati i soccorsi e il trasferimento presso il presidio ospedaliero napoletano, dove l'85enne è tuttora sotto osservazione e in condizioni critiche.

Sulla vicenda sono al lavoro i Carabinieri della stazione di Volla, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a verificare eventuali responsabilità. Gli accertamenti dovranno chiarire anche le circostanze nelle quali l'uomo stava effettuando l'ispezione all'interno degli spogliatoi della società sportiva.