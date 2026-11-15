Blatte al ristorante: sequestrata mezza tonnellata di alimenti Riscontrate gravi carenze igienico sanitarie

Blatte nei magazzini di un ristorante, gravi carenze igienico-sanitarie e oltre mezza tonnellata di alimenti sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri della compagnia di Poggioreale nella periferia orientale di Napoli, dove un'operazione ha portato alla luce diverse irregolarità, tra attività commerciali, furti di energia elettrica e violazioni al Codice della strada.

Il provvedimento più consistente riguarda un ristorante di via Galileo Ferraris. Durante le verifiche, i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e l'assenza della necessaria tracciabilità degli alimenti. Nei magazzini utilizzati per conservare il cibo sono state trovate anche delle blatte. Una situazione che ha portato al sequestro di ben 530 chili di prodotti alimentari.

Controlli anche in una trattoria di via Gianturco, dove il titolare è stato sanzionato per carenze relative alle procedure Haccp. In questo caso sono stati sequestrati altri 50 chili di alimenti.

Furto di energia elettrica e parcheggiatori abusivi

Nel corso del blitz sono state denunciate quattro persone per furto di energia elettrica. Nei guai anche un parcheggiatore abusivo, già sanzionato in precedenza per la stessa attività illecita, e un 34enne sorpreso alla guida senza patente.

Particolare attenzione anche ai controlli stradali. Un 15enne, in sella a una moto, ha tentato di sottrarsi a un controllo dei militari, dandosi alla fuga. Il giovane è stato successivamente fermato e ha ammesso di non essere in possesso della patente. Dovrà rispondere di fuga pericolosa. La moto è stata sequestrata.

Droga nel rione Connolo

Sul fronte degli stupefacenti, nel rione Connolo i Carabinieri hanno sequestrato 186 dosi di marijuana, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio. Al termine delle attività, sei persone sono state inoltre segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il bilancio complessivo dei controlli comprende anche 17 contravvenzioni elevate ad automobilisti e motociclisti e il sequestro di sei veicoli. Un'operazione che ha acceso i riflettori sulle condizioni igieniche di alcune attività commerciali e sulle diverse forme di illegalità diffuse nella periferia orientale di Napoli.