Controlli polizia durante lo scorso fine settimana nel napoletano: bilancio Numerose violazioni del codice della strada

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, unitamente ai militari dell’Arma dei carabinieri e con la collaborazione della polizia locale di Portici, hanno identificato complessivamente 89 persone, di cui 24 con precedenti, controllato 19 veicoli, uno dei quali sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 19 violazioni del codice della strada.

Ancora, gli operatori hanno denunciato due persone: una per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa, l’altra per reiterata guida senza patente. Un uomo infine è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Controllate 17 persone sottoposte a misure restrittive o alternative.