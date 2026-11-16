Napoli: controlli in via Toledo, carabinieri sanzionano due locali Controlli anche alla circolazione stradale, 24 le contravvenzioni notificate

Diverse attività in via Toledo sono state controllate dai carabinieri della compagnia centro, supportati da agenti della polizia municipale e da personale dell’Asl Napoli 1 centro.



Un'attività è stata sanzionata per occupazione abusiva di suolo pubblico e per mancata tracciabilità del ghiaccio. Verifiche su uno dei sei impiegati, verosimilmente assunto “in nero”. Le sanzioni superano i 10mila euro.



Lavoro in nero anche in un bar, uno dei dipendenti non era stato regolarmente assunto.



Occupazione abusiva del suolo pubblico anche in questo caso. In cucina, carenze igienico sanitarie.



Il titolare dovrà sborsare oltre 6mila euro per le violazioni rilevate. Controlli anche alla circolazione stradale, 24 le contravvenzioni notificate. 10 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura.