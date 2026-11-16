IL PIZZONE di Gerardo Casucci: Permanenza o meno Il Napoli ha ben altri problemi dai nuovi, e ventilati, arrivi di gennaio. In tutti i reparti...

Il Napoli ha ben altri problemi dai nuovi, e ventilati, arrivi di gennaio. In tutti i reparti. E in ogni singolo elemento. Li vogliamo analizzare con obiettività, senza far finta di essere integri e competenti solo se difendiamo a oltranza qualcosa o qualcuno o, al contrario, ciecamente e con ossessività lo oltraggiamo?

Partiamo dal portiere. I partenopei non hanno mai risolto il "problema" Meret. Sempre mantenuto, mai davvero amato né sostenuto. Dalla società come dagli staff tecnici che si sono via via succeduti negli anni. Dichiarazioni di stima e solidarietà quante ne vogliamo, ma mai vere e incrollabili alleanze. Il modo più semplice per favorire i dubbi della piazza e far peggiorare la già bassa autostima del ragazzo, fino a fargli perdere anche la nazionale. Gli era stato messo accanto un estremo difensore - più giovane di lui di 4 anni e mezzo - nel quale si era molto creduto in tutto il suo percorso di crescita, Elia Caprile, salvo svenderlo al Cagliari nel momento più bello della sua carriera. Oggi quell'atleta fa faville in Sardegna, vale quattro volte tanto e ha avuto una convocazione in nazionale.

Al suo posto è arrivato Vanja Milinkovic-Savic, perfettamente coetaneo del friulano, né più bravo né meno, forse solo più coraggioso e tosto, più sicuro nelle uscite e dotato di una maggiore qualità nel dialogo calcistico con i piedi e nel lancio lungo (vedere per credere l'infruttuoso passaggio a Kevin De Bruyne in Napoli-Lazio di una settimana fa). Il risultato di questa trojka - l'antico ballo russo con un cavaliere e due dame, da cui discende la sciagurata gestione contemporanea del potere da parte di tre persone - è stato che il Napoli ha perso e, al contempo, speso molti soldi, senza avere però a oggi un vero e proprio portiere titolare.

Non ho da dirvi che già per questo unico e tutt'altro che insignificante ruolo la responsabilità di una soluzione non solo non trovata, ma addirittura, forse per molto (se non per sempre) allontanata, non è certo di Aurelio De Laurentiis. E anche se è stato lui ad avallare le scelte tecniche quando sono diventate economiche e, infine, finanziarie, restano le responsabilità primarie e inequivocabili (ancora una volta) di Antonio Conte e Giovanni Manna, i soli che hanno identificato virtù e difetti, costruito priorità e gerarchie, risultate alla fine fatue o fasulle.

Salendo dal fondo del campo fino ad arrivare alla porta avversaria è tutto un fiorire di equivoci atletici, tecnici e tattici, che non sarà la permanenza o meno di Massimiliano Allegri a risolvere.