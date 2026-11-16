Colpi d'arma da fuoco in piazza Montesanto a Napoli: si indaga La polizia sta facendo piena luce sul grave episodio. Non ci sono feriti

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Redazione Ottopagine

lunedì 16 novembre 2026 alle 11:11



A Napoli colpi d'arma da fuoco in piazza Montesanto, indaga la Polizia L'episodio nella tarda serata di ieri. Diversi i bossoli rinvenuti sul manto stradale...