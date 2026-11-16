Colpi d'arma da fuoco in piazza Montesanto a Napoli: si indaga
La polizia sta facendo piena luce sul grave episodio. Non ci sono feriti
- a cura di
Redazione Ottopagine
- lunedì 16 novembre 2026 alle 11:11
A Napoli colpi d'arma da fuoco in piazza Montesanto, indaga la Polizia L'episodio nella tarda serata di ieri. Diversi i bossoli rinvenuti sul manto stradale...
Napoli.
La polizia sta facendo piena luce a Napoili sull'esplosione di colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri in piazza Montesanto.
I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto diversi bossoli sul manto stradale e alcuni fori nella vetrina di un esercizio commerciale al momento chiuso. Accertamenti sono in corso volte a ricostruire la dinamica dell'evento.