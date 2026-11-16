Colpi d'arma da fuoco in piazza Montesanto a Napoli: si indaga

La polizia sta facendo piena luce sul grave episodio. Non ci sono feriti

colpi d arma da fuoco in piazza montesanto a napoli si indaga

A Napoli colpi d'arma da fuoco in piazza Montesanto, indaga la Polizia L'episodio nella tarda serata di ieri. Diversi i bossoli rinvenuti sul manto stradale...

Napoli.  

La polizia sta facendo piena luce a Napoili sull'esplosione di colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri in piazza Montesanto. 

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto diversi bossoli sul manto stradale e alcuni fori nella vetrina di un esercizio commerciale al momento chiuso. Accertamenti sono in corso volte a ricostruire la dinamica dell'evento.

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