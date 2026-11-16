Grave rischio di morte in gravidanza: salvataggio di mamma e bambino Diagnosi tempestiva al San Giuliano di Giugliano e complesso intervento salvavita alla Federico II

Lina, 39 anni, alla quarantesima settimana di gravidanza ricorda ogni istante dello scorso 4 novembre: il dolore al petto, la telefonata alla ginecologa dell’equipe del San Giuliano diretta da Vincenzo Cacciapuoti, il consiglio di raggiungere subito l'ospedale di Giugliano.

Da qui prende avvio una storia che intreccia l’efficienza della rete assistenziale e il valore delle competenze multidisciplinari.

Giunta con dolore toracico e gonfiore diffuso all'Ospedale San Giuliano di Giugliano dell’Asl Napoli 2 Nord, Lina viene presa in carico dalle cardiologhe Ofelia Casciano ed Emma Arezzi dell'équipe diretta dal dott. Giovanni Napolitano che in tempi rapidi prende atto della gravità del quadro, conferma la diagnosi e attiva la rete delle sindromi aortiche

"Gli esami hanno mostrato un quadro clinico drammatico: una dissezione aortica, una grave emergenza cardiovascolare in cui avviene un assottigliamento progressivo dell’aorta fino alla sua lacerazione. La mortalità in questi casi è superiore al 30% e raddoppia ogni ora che passa dalla diagnosi. I segni di una patologia del genere non sono così specifici da permettere una diagnosi immediata, soprattutto in una donna in gravidanza. Proprio la tempestività e la precisione della diagnosi, però, sono alla base di un esito positivo della patologia", sottolinea Giovanni Napolitano, direttore dell’UOC Cardiologia.

La vita di Lina e del suo bambino sono a rischio, la rapidità della diagnosi è il primo passo per la loro salvezza; l’équipe del San Giuliano avvia la procedura dalla rete di emergenza tempo-dipendente delle sindromi aortiche e attiva la Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, diretta dal prof. Emanuele Pilato, per il trasferimento urgente della paziente.

In ambulanza con Lina ci sono la sua ginecologa, le cardiologhe e un medico rianimatore dell’Ospedale San Giuliano, pronti a gestire eventuali emergenze durante il tragitto. Tra le mani della donna, un rosario, affidatole dagli operatori del San Giuliano, insieme a una promessa: tutti avrebbero continuato a pregare per lei e per il suo bambino, desiderato e arrivato dopo sedici anni.

Ad attendere Lina al Policlinico Federico II c'è un'équipe multidisciplinare di cardiochirurghi, ginecologi e neonatologi. Il tempo è decisivo: prima si fa nascere il bambino, subito dopo si interviene per salvare la vita di Lina. Alle 14:56 nasce Gaetano Maria, di tre chili e seicento grammi. Il parto cesareo viene eseguito dall’equipe ginecologica (Emmanuel Fiore, Mario Ascione e Maria Rotonda Conte) diretta dal prof. Giuseppe Bifulco. Il piccolo, in ottime condizioni cliniche, viene trasferito con il servizio STEN interno alla Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal prof. Francesco Raimondi.

"Abbiamo lavorato per ottimizzare i tempi e consentire ai cardiochirurghi di intervenire tempestivamente, operando al contempo in stretta sinergia con i neonatologi per garantire l'immediata messa in sicurezza del bambino", sottolinea il prof. Bifulco.

Conclusa la fase ostetrica, la madre, stabilizzata dall'équipe anestesiologica (Immacolata Fontana e Maria Teresa Esposito)del team guidato dal prof. Giuseppe Servillo, viene sottoposta a un intervento cardiochirurgico di oltre 10 ore.

"L'intervento ha previsto la sostituzione di un tratto esteso dell'aorta, la più grande arteria del corpo umano, compresa la sua porzione arcuata, dalla quale originano i vasi che portano il sangue al cervello e agli arti superiori. Una procedura particolarmente complessa, eseguita interrompendo temporaneamente la circolazione generale, ma assicurando una perfusione controllata del cervello per proteggerne le funzioni, e ricostruendo i collegamenti dei principali vasi sanguigni. A rendere ulteriormente complessa la procedura, la presenza di una patologia congenita, che ha verosimilmente contribuito allo sviluppo della dissezione aortica", sottolinea il prof. Pilato che ha supervisionato l’intervento eseguito dal dott. Giuseppe Comentale insieme al dott. Filippo Prestipino e al dott. EmilioMileo.

Poi il risveglio e il percorso emotivo di chi ha vissuto un'esperienza così estrema. Lina racconta che era convinta di non farcela e sottolinea di essere profondamente grata a tutto lo staff medico, chirurgico e infermieristico che l’ha assistita.

"La storia di Lina e del suo bambino rappresenta un esempio concreto di quanto sia determinante la capacità di integrare competenze e professionalità attraverso una rete assistenziale efficiente e ben coordinata in grado di garantire ai pazienti l'accesso tempestivo alle cure più appropriate, mettendo in connessione le diverse realtà assistenziali e valorizzando le competenze di ciascuna", sottolinea il Direttore Generale dell’Aou Federico II Elvira Bianco.

"Garantire una sanità che funziona significa permettere ai cittadini di rivolgersi al centro migliore, partendo dall’accesso più vicino a casa. Nelle reti hub e spoke, gli spoke non sono solo una porta d’ingresso, ma centri qualificati per effettuare in emergenza diagnosi corrette e tempestive, come ha fatto il San Giuliano. Solo così possiamo garantire appropriatezza, cioè il giusto intervento, nel posto giusto e al momento giusto, ed equità delle cure", sottolinea il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Monica Vanni.

Oggi Lina rientra a casa, accompagnata dall'affetto del personale dell’ospedale San Giuliano e dell’Aou Federico II che l'ha seguita lungo tutto il suo percorso. Ad attenderla a casa c'è il marito Giuseppe, che le è stato accanto, e c'è Gaetano Maria, che non vede l'ora di riabbracciare la sua mamma.