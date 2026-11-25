Allerta arancione in Campania, a Napoli scuole chiuse giovedì L'ordinanza firmata dal sindaco Manfredi: divieto d'accesso anche nei parchi

Emanata l’ordinanza sindacale con cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), compresi gli asili nido, e la chiusura dei cimiteri cittadini per la giornata di giovedì 26 novembre. Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’allerta meteo di livello arancione con previsione di venti temporaneamente forti sud-occidentali con locali raffiche. Lo rende noto Palazzo San Giacomo.

Per tutta la durata dell’allerta – dalle ore 14 di mercoledì allo stesso orario di giovedì – è interdetto l’accesso ai parchi e alle spiagge pubbliche cittadine e sono chiusi gli impianti sportivi Ascarelli, Antonio Juliano, San Pietro a Patierno, Polifunzionale di Soccavo - Palestre A, B e C, e Nestore e la pista di atletica dello stadio Maradona.

In queste ore sono diversi i sindaci dell'area metropolitana che hanno firmato ordinanze analoghe che prevedono lo stop alle lezioni.