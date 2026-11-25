Maltempo a Napoli: smottamento ai Camaldoli, vertice urgente in Prefettura Il cedimento in via Vicinale Rotondella ha interessato un parco residenziale

Su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito in serata il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs), attivato dopo la segnalazione dell'VIII Municipalità del Comune di Napoli per uno smottamento di materiale piroclastico in via Vicinale Rotondella.

LO SMOTTAMENTO SULLA STRADA PRIVATA DI ACCESSO AL PARCO RESIDENZIALE

Il materiale ha invaso una strada privata che porta a un parco residenziale dove si trovano circa 30 unità abitative. Per questo il transito lungo la strada ostruita era stato temporaneamente inibito ad alcuni nuclei familiari.

CHI HA PARTECIPATO ALLA RIUNIONE DEL CCS

All'incontro hanno partecipato il vicesindaco di Napoli, Laura Lieto, il presidente dell'VIII Municipalità, Nicola Nardella, e il direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo. Presenti anche i referenti dei Vigili del Fuoco e della Sala Operativa Regionale Unificata (SORU), oltre ai rappresentanti della Protezione Civile del Comune di Napoli e della Polizia Locale.

I RESIDENTI SONO RIENTRATI IN CASA

Nel corso della riunione è stato accertato che le abitazioni sono regolarmente raggiungibili attraverso un ingresso secondario del parco. I nuclei familiari a cui era stato temporaneamente inibito il transito hanno quindi già potuto fare rientro nelle proprie case.

RIMOZIONE DEI DETRITI E VIGILANZA NOTTURNA

Nelle prossime ore sarà impiegato un mezzo speciale dei Vigili del Fuoco per rimuovere i detriti e ripristinare la piena percorribilità dell'accesso principale. È stato inoltre disposto un servizio di vigilanza nella zona per tutta la notte, a tutela della pubblica e privata incolumità.