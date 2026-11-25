Napoli Futsal, Carmine Tarantino è il nuovo allenatore della prima squadra Tarantino: «Farò il massimo per la mia città». Il presidente Perugino: «Felice di questa scelta»

Il Napoli Futsal comunica che Carmine Tarantino è il nuovo allenatore della prima squadra. Classe 1981, partenopeo doc, si lega al club fino al 30 giugno 2027.

Il tecnico è prima calcettista, poi coach dell’allora Pianura. Da qui comincia la sua scalata a partire dai settori giovanili di Bagnolese, dove vince il titolo Allievi, Real Napoli e Napoli Calcio a 5, con cui conquista il suo secondo scudetto Allievi ed anche quello con la Juniores. Nel 2011 guida la prima squadra in A2 e successivamente raggiunge la salvezza nel 2013 nel massimo campionato. In quell’estate diviene referente tecnico per l’attività di base per la Divisione Calcio a 5 e collaboratore del ct della Nazionale Roberto Menichelli, assieme a lui trionfa agli Europei in Belgio. Nel 2015 è ufficialmente il selezionatore dell’Under 21, fino al 2021 quando a luglio torna in serie A con il Real San Giuseppe. Resta in gialloblù per una stagione. Nel 2022 sposa il progetto Meta Catania, da cui si separa poi nel febbraio 2023. L’ultima avventura nel 2024, quando vola in Croazia per allenare l’Osijek che conduce ad una storica finale per il titolo nel 2025 ed a quella di Supercoppa.

Le parole del nuovo tecnico e del presidente Perugino

«La prima sensazione più forte è sicuramente legata alla motivazione di fare il massimo per la squadra della mia città in questo ritorno a casa», le parole del nuovo allenatore. «La Serie A è un campionato dove regna l’equilibrio in ogni giornata e sono consapevole che Napoli vuole essere protagonista. Ritengo che lo sport evolva continuamente, le esperienze e culture vissute mi hanno aiutato ad analizzare e valutare alcuni aspetti del mio lavoro in maniera diversa rispetto al passato. Ne porto felicemente con me il bagaglio in questo nuovo percorso».

Queste le parole del presidente Perugino: «Carmine è un ragazzo di Pianura, cresciuto con il calcio a 5 in un campo d’erba sintetica e ripercorre un po’ la nostra storia. Ci siamo avvicinati qualche volta in passato, il destino decide quando è il momento di cominciare un percorso insieme. È un allenatore preparato, ha avuto esperienza in Italia, da tecnico federale, a livello europeo. Con il mio staff siamo andati dritti verso questa scelta e sono felice che un partenopeo possa allenare il Napoli».