Al via a Città della Scienza la XXV edizione di 3 Giorni con la Scuola Pubblica Covone: «Giovani e futuro sempre al centro del lavoro e della missione di Città della Scienza»

Si è aperta oggi a Napoli, negli spazi di Città della Scienza, la XXV edizione della “3 Giorni con la Scuola Pubblica. Dialoghi, metodi, scoperte per affrontare le crisi”, la manifestazione nazionale copromossa e organizzata da Fondazione IDIS – Città della Scienza e dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania, in programma fino a venerdì 27 novembre.

Una prima giornata densa di contenuti, inaugurata nel segno dell’impegno civile in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e articolata attorno ai quattro temi cardine scelti per questa venticinquesima edizione: Intelligenza Artificiale e Transizione digitale, Uguaglianza, Accessibilità e inclusione, Orientamento e rapporti tra Scuola e lavoro, Transizione ecologica.

La prima giornata: il filo rosso contro la violenza di genere

Nella ricorrenza odierna del 25 novembre, la rassegna ha scelto di ribadire il ruolo fondamentale dell’educazione nel contrasto alla violenza di genere: la Sala Newton ha ospitato per iniziare l’esibizione artistica a cura di Nicole Rossi della Fondazione Una Nessuna Centomila. Un tema che attraversa l’intera manifestazione come filo rosso, accompagnato in Agorà dalla mostra “Rivivo con Te…” Femminicidi: cronaca di una strage senza fine.

L’esposizione, realizzata da Finetica Ets in collaborazione con il Centro Studi Livatino, il Forum delle Associazioni Familiari e il Forum Sociosanitario, sarà presente per tutta la durata della manifestazione e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere, andando oltre la dimensione fisica e psicologica per approfondire il controllo economico esercitato all’interno delle relazioni di coppia. Una forma di abuso che si manifesta attraverso la gestione del denaro da parte del partner, la negazione dell'accesso alle risorse personali e familiari e gli ostacoli posti al raggiungimento dell’autonomia finanziaria e professionale della donna. La mostra intende inoltre promuovere strumenti concreti di contrasto alla dipendenza economica, attraverso interventi di microcredito sociale, favorendo percorsi di emancipazione e libertà. Il percorso fotografico e narrativo è composto da 22 pannelli e si propone dunque di informare e sensibilizzare su un fenomeno ancora troppo spesso sommerso.

Il Presidente Covone: «Giovani e futuro al centro»

«La 3 Giorni con la Scuola nasce 25 anni fa, a testimonianza che per noi gli studenti delle scuole non sono semplicemente il pubblico che visita il museo: sono una parte importantissima della nostra società con cui dialogare, a cui fornire, attraverso le strutture scolastiche, strumenti per comprendere il mondo di oggi e immaginare un futuro diverso. Quindi sì, i giovani e il futuro della nostra società sono sempre al centro del lavoro e della missione di Città della Scienza», ha dichiarato Giovanni Covone, Presidente Città della Scienza.

«Queste 3 giornate avranno senso se riusciremo a far dialogare davvero la Regione con le comunità scolastiche: per costruire buone politiche pubbliche bisogna aprire porte e finestre a chi vive e fa scuola ogni giorno», ha detto Andrea Morniroli, Assessore alle Politiche sociali e alla Scuola della Regione Campania. «Partiamo da una ricorrenza fondamentale come il 25 novembre, contro la violenza maschile sulle donne, con la consapevolezza che dobbiamo investire ancora di più sull’educazione sessuo-affettiva — con o senza il consenso delle famiglie — invertendo la rotta rispetto alle politiche nazionali. Insieme alle scuole vogliamo agire sull’affettività, sul contrasto alla povertà educativa e sul dimensionamento, mettendo davvero la scuola al centro dell’azione della Regione Campania».