Maradona, Totò, Troisi, Pino Daniele: la mostra al Grand Hotel Parker's Dal 26 novembre 2026 al 2 gennaio 2027 al Grand Hotel Parker’s di Napoli la mostra TIMELESS NAPOLI

Dal 26 novembre 2026 al 2 gennaio 2027, il Grand Hotel Parker’s di Napoli ospita TIMELESS NAPOLI. From 1870 to 2027, la mostra dedicata a sei icone che hanno segnato l’immaginario culturale, artistico e popolare della città: Totò, Massimo Troisi, Pino Daniele, Enrico Caruso, Sophia Loren e Diego Armando Maradona.

Il percorso espositivo riunisce un corpus eterogeneo e suggestivo di testimonianze storiche, musicali, cinematografiche e d’archivio: locandine originali dei film di Totò e di Troisi, i picture disc di Maradona, i poster di Sophia Loren, i provini su disco di Caruso, i vinili e le foto di Pino Daniele, autografi, manifesti, memorabilia, i dischi de La Smorfia e numerosi altri reperti.

Al centro la chitarra di Pino Daniele

Al centro dell’esposizione figura la chitarra Louis Panormo del XIX secolo, adottata da Pino Daniele per le registrazioni di Mascalzone Latino e del brano "Anna verrà", immortalata anche nel leggendario shooting fotografico realizzato da Guido Harari per la copertina dell’album del 1989. Lo strumento fu acquistato negli anni ‘40 a Londra da Vincenzo Giangrande, poi divenuto padre di Dorina Giangrande, prima moglie di Pino Daniele. A ricostruirne la storia è stato Roberto Giangrande, figlio di Vincenzo e fratello di Dorina, apprezzato bassista italiano che ha raccolto i propri ricordi nel volume Profilo Basso (Edizioni MEA, con prefazione di Tullio De Piscopo).

Dalla Casa Museo Enrico Caruso – Napoli arrivano una fotografia originale datata e autografata da Enrico Caruso il 12/4/1916 che ritrae il "Tenorissimo" in costume per l’opera Manon Lescaut; la caricatura del professore del Conservatorio di musica di Cincinnati P.A. Tirindelli firmata da Caruso e datata New York 1907; un "disco provino" della Victrola con firma autografa del figlio Enrico Caruso Junior (dalla cui matrice venivano tratte le incisioni per la grande distribuzione dopo il beneplacito del tenore) e una testa in bronzo raffigurante il volto del re dei tenori.

Sophia Loren e Totò: la mostra al Parker's

Il percorso dedica spazio al poster ufficiale di Miss Italia con Sophia Loren e all’autografo originale dell’attrice su una foto promozionale dal set di Due notti con Cleopatra, diretto da Mario Mattoli per Excelsa Film.

In esposizione, per gentile concessione di Colonnese Editore e di Elena Anticoli de Curtis, nipote del Principe della Risata, la copertina de La malafemmina di Antonio de Curtis (Totò), l’immagine interna del relativo spartito, una fotografia di Totò e ’A livella, accompagnata dal QR code che rimanda alla voce recitante dell’artista.

Arricchiscono il racconto alcuni documenti e cimeli per gentile concessione del Museo di Napoli – Collezione Bonelli: stampa della "Sagra Famiglia" tratta da un quadro del Real Museo Borbonico, con lo stemma della Casa Reale nella descrizione; manifesto datato 29 agosto 1815 delle "Tariffe de' prezzi delle stoffe della Real Fabbrica di S. Leucio", approvato da S.E. il Signor Duca di Miranda, Cacciatore maggiore di S.M. (D.G.) e Sopraintendente delle Reali Delizie di S. Leucio; calendario per l’anno 1842 stampato su due facciate con i relativi semestri e notizie a partire dalle festività della famiglia Reale; locandina originale del Real Teatro di S. Carlo con date e spettacoli delle feste di ballo per il carnevale del 1835, che segnala la trasformazione della platea in uno spazio dedicato ai giochi "all'alta lena, alla bilancia, alle slitte (!), al rompicollo, al carosello".