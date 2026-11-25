Terremoti ai Campi Flegrei: 24mila scosse in quatro anni Pappalardo, direttrice Osservatorio Ingv: "Nei prossimi dieci anni ci sarà evoluzione stato vulcano"

Una crisi bradisismica complessa, segnata dall'aumento della frequenza e dell'energia dei terremoti, da una deformazione del suolo che ha ormai superato i livelli storici degli anni Ottanta e da un intenso degassamento. È la fotografia dei Campi Flegrei tracciata da Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, intervenuta in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame del nuovo decreto legge dedicato all'area flegrea.

I numeri illustrati ai parlamentari restituiscono la misura dell'accelerazione registrata negli ultimi anni: «Dai nostri dati ci sono stati 35mila terremoti negli ultimi 20 anni, 24.500 negli ultimi quattro anni», ha spiegato Pappalardo, sottolineando come la sismicità sia cresciuta non solo per numero di eventi ma anche in termini di magnitudo, fino al picco di 4.7 registrato lo scorso 31 luglio.

Il suolo oltre la soglia del 1982-84 e il ruolo della Solfatara

Accanto alle scosse, resta costante il sollevamento del suolo avviato nel 2005, che oggi procede a un ritmo di circa 10 millimetri al mese. Un movimento continuo che ha portato a un dato simbolico e significativo: «Al centro della caldera si sono superati i 170 centimetri, andando oltre il livello raggiunto durante la precedente crisi bradisismica del 1982-84».

Alla base di questa dinamica c'è il degassamento, definito dalla direttrice un «fenomeno importante» e vero «motore di questa fase bradisismica» che continua ad aumentare nel tempo, concentrandosi soprattutto nell'area della Solfatara, indicata come una zona pericolosa. Proprio rispondendo a una domanda sulla delocalizzazione volontaria prevista dal decreto per i residenti del rione Acer, a ridosso della Solfatara a Pozzuoli, Pappalardo è stata netta: «Più si allontanano le persone dalla zona pericolosa, meglio è».

La richiesta di un ruolo scientifico nella struttura commissariale

Guardando al medio-lungo periodo, la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano ha infine sollecitato un coinvolgimento diretto dell'Ingv – anche con funzioni consultive – all'interno della struttura commissariale guidata dal presidente Fico. «Ci sarà un'evoluzione dello stato del vulcano nei prossimi dieci anni, quindi è necessario che tutte le azioni che verranno intraprese abbiano una base anche dal punto di vista scientifico», ha concluso.