Maschio Angioino: ripulita l'area verso via Acton e assistiti quattro senzatetto Operazione di pulizia di Asia e Napoli Servizi

Operazione di pulizia, ripristino del decoro e assistenza sociale questa mattina nell’area esterna del Maschio Angioino, lungo il lato che affaccia su via Acton. Lo spazio, attualmente delimitato da transenne per motivi di messa in sicurezza, si era trasformato nel tempo in un accumulo di rifiuti e degrado, rendendo necessario un intervento straordinario coordinato dall'amministrazione comunale.

Sul posto hanno operato congiuntamente le squadre di Asia e Napoli Servizi, impegnate nella raccolta e nella rimozione di materiali e rifiuti di vario genere, oltre che nella pulizia e nella sistemazione delle aree verdi circostanti per restituire igiene e decoro all'intero perimetro monumentale.

Accanto alla bonifica ambientale, l'intervento ha avuto anche un importante risvolto sociale. Nell'area avevano infatti trovato riparo provvisorio quattro persone senza fissa dimora: grazie alla presenza dell'Unità di Strada e dei Servizi Sociali del Comune di Napoli, affiancati dagli agenti dell'unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia Locale, i quattro hanno ricevuto supporto e assistenza, scegliendo poi di allontanarsi volontariamente. Al termine delle operazioni sono state smontate e rimosse anche le tende utilizzate come giaciglio temporaneo, liberando completamente l'area.

L'azione di questa mattina rientra nel piano di interventi coordinati dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano, organismo voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e guidato da Ciro Turiello. Un tavolo operativo che mette in rete assessorati, servizi comunali, Municipalità, società partecipate, Servizi Sociali e Polizia Locale per coniugare la tutela degli spazi pubblici con la presa in carico delle situazioni di fragilità sociale.