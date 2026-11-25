Ai Quartieri Spagnoli da oggi si potrà accarezzare il sinistro di Maradona L'opera all'esterno della Bodega de D10S grazie a Stefano Ceci

Piove a Napoli, come pioveva sei anni fa, mentre Diego salutava questa terra. E laddove c'è l'altare pagano meno ufficiale e più riconosciuto al mondo per il pibe de oro dopo la riapertura arriva anche il calco del suo piede sinistro, grazie al manager e amico stefano ceci: “Fisicamente Diego è assente, ma è presente sempre perché Napoli non lo dimentica. Ci guarda dall'alto e con questa nuova iniziativa, col suo sinistro che può essere accarezzato sarà ancora più acclamato e omaggiato.

Il sinistro di Diego come portafortuna? Sì, sacro e profano a Napoli si mischiano e Diego è stata la bandiera di Napoli, l'esempio. Chi verrà qui e strofinerà quel sinistro probabilmente chiederà che venga esaudito un suo desiderio.



Largo Maradona sarà un luogo di ritrovo. Lo è diventato grazie a Diego, perché la città cambia l'amore per lui no, quello resta”.

A inaugurare l'opera anche l'assessore Chiara Marciani: “Ringrazio Stefano Ceci, c'è un ulteriore punto che permette di venerare un grande personaggio per la storia di Napoli. Ricordare Diego attraverso questa statua e questo dono alla città è un ulteriore omaggio per i cittadini e per tutti i turisti che vengono qui”.