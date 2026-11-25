Fondazione Erri De Luca, 10 borse di studio per giovani migranti Appuntamento domani presso la Scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio

Anche quest’anno la Fondazione Erri De Luca premia con borse di studio 10 giovani con background migratorio per la loro competenza e tenacia nel proseguire o iniziare i propri studi universitari in Italia. La cerimonia si terrà giovedì 26 novembre 2026 nell'Aula Magna Jerry Masslo della Scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio in vico San Nicola a Nilo, n. 5, a Napoli, presieduta da Erri De Luca.

All’evento partecipano i 45 giovani ammessi alla decima edizione del Corso di Formazione in “Mediatore Europeo per l’intercultura e la coesione sociale”, promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la Comunità di Sant’Egidio e alla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli ETS.

Il Corso consente a tanti giovani immigrati di conoscere l’offerta formativa delle realtà accademiche napoletane.



LA FONDAZIONE ERRI DE LUCA E IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI MIGRANTI

Dal 2018 la Fondazione Erri De Luca accompagna con borse di studio annuali chi, nel proprio percorso migratorio, ha scelto di restare in Italia per iniziare o riprendere gli studi interrotti nel Paese di provenienza e pur trovandosi in una condizione di bisogno economico manifesta determinazione e abilità negli studi accademici. Da quest’anno la Fondazione le borse sono intitolate alla memoria di Mario Ferri. Ad oggi sono 80 le annualità finanziate che evidenziano la continuità di questo impegno.

Quest’anno i premiati sono 10 giovani provenienti da 9 Paesi, iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina, Ingegneria informatica, Lingue, Scienze Politiche e all’Accademia delle Belle Arti. L’accompagnamento a percorsi formativi dà a ciascuno la possibilità di coltivare le proprie aspirazioni e attitudini e di proseguire con successo nella strada che ha scelto.

L'ALLEANZA

Nel 2021 la Fondazione, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Comunità di Sant’Egidio hanno sottoscritto un’intesa «per il comune impegno a facilitare l’inserimento di studenti meritevoli immigrati, figli di immigrati e profughi nel sistema della formazione superiore italiana, nel rispetto del diritto universale e individuale all’istruzione e nell’intenzione di promuovere i valori del multiculturalismo, della solidarietà sociale e dell’inclusione sociale».

La Federico II intensifica la collaborazione con fondazioni e aziende per finanziare borse di studio - arrivando ormai a 180 annualità per 70 studenti. Questo impegno è facilitato dalla delega rettorale che dal 2016 è dedicata all’inserimento di migranti e rifugiati nelle comunità universitarie. Da quest’anno la delega estende in modo più ampio la promozione della pace e dei diritti umani.

Luogo eminente di riferimento per la formazione dei giovani talenti universitari è la Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio: da settembre a oggi la Scuola ha accolto oltre 1600 immigrati negli oltre 40 Corsi gratuiti tenuti da insegnanti volontari per l’apprendimento della Lingua Italiana.

I 10 GIOVANI PREMIATI

I 10 giovani premiati sono:

Abogwalu Odirachukwunma — Medicina in lingua inglese — Nigeria

Nastych Anna — Violino (Conservatorio) — Ucraina

Arman Yousefisefat — Economia aziendale — Iran

Thamel Warnakulasuriya Anuththara Dewyanjani Aishika — Economia aziendale — Sri Lanka

Akin Torremis — Economia e commercio — Turchia

Dylan Sanchez Cordova — Ingegneria informatica — El Salvador

Fabiana Rosario Catalan Aguilar — Scienze politiche — Perù

Harouna Sangare — Relazioni internazionali, studi sull’integrazione europea e per la sostenibilità — Costa d’Avorio

Hettiyadura Fernando Binuri Dewmini Kawya — Lingue, culture e letterature moderne — Sri Lanka

Mariko Mamourou — Scienze dei servizi giuridici — Mali

La cerimonia del 26 novembre ’occasione per conoscere da vicino i 10 giovani premiati, accomunati dal desiderio di costruire il proprio futuro in Italia e diversi per le strade che hanno scelto di percorrere. Una prospettiva che supera l’emergenza con cui si guarda al fenomeno migratorio e sollecita uno sguardo più maturo e autentico nei confronti dei giovani che compongono in larga parte i flussi migratori a Napoli e in Campania.