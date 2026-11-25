IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Lo scugnizzo olandese I tifosi sono come i clienti, hanno sempre ragione. Ma non nel caso di Noa Lang

I tifosi sono come i clienti, hanno sempre ragione. Ma non nel caso di Noa Lang. L'olandese è bizzoso, tatticamente, un po' pigro e indisciplinato. È pure "leggero", quantomeno nel tiro da fuori, anche se sa farsi valere nell'uno contro uno, come dimostra la palla recuperata in retrovia e presto trasormata in assist per McTominay nell'unico gol del Napoli contro il Torino. Ha la classe che gli dovrebbe permettere di giocare nel Napoli con dignità e ha cuore e cazzimma da scugnizzo, cosa che dovrebbe farlo accedere all'amore dei tifosi. Ma non è così. E la ragione è semplice: non è amato né valorizzato da allenatori come Allegri o Conte.