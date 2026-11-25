Cadono calcinacci in via Santa Maria di Costantinopoli: "Intervenire" La segnalazione di Francesco Emilio Borrelli

Nuova segnalazione di pericolo legato alla caduta di calcinacci nel cuore del centro storico di Napoli. Questa volta l’episodio riguarda il passaggio pedonale di via Santa Maria di Costantinopoli, a pochi metri dalla sede di Medicina dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", un’arteria percorsa quotidianamente da centinaia di studenti, residenti e passanti.

A rilanciare l’allarme è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, intervenuto dopo aver ricevuto la segnalazione di un cittadino accompagnata da un video che documenta la situazione sul posto. Nelle immagini si osservano polvere e frammenti di intonaco sparsi lungo il marciapiede, oltre alle condizioni visibilmente precarie della facciata dell’edificio soprastante, che alimentano il timore di nuovi e più gravi distacchi.

«È una strada attraversata ogni giorno da centinaia di studenti universitari, residenti e passanti. Davanti a calcinacci e pezzi di intonaco che cadono sul marciapiede non si può mai minimizzare né affidarsi alla fortuna», afferma il parlamentare.

Nel commentare l’accaduto, Borrelli richiama inevitabilmente una delle pagine più drammatiche della cronaca cittadina recente: la morte di Salvatore Giordano, il quattordicenne rimasto ucciso nel luglio 2014 dopo essere stato colpito dal crollo di un pezzo di cornicione alla Galleria Umberto I. «Quel ricordo – sottolinea – resta una ferita aperta che impone a tutti la massima responsabilità».

Da qui la richiesta di un intervento urgente per scongiurare qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica: «Chiediamo alle autorità competenti e ai soggetti proprietari o responsabili dello stabile di effettuare subito le verifiche tecniche necessarie, transennare il tratto esposto al rischio e mettere immediatamente in sicurezza la facciata – conclude il deputato – perché camminare per strada in sicurezza è un diritto fondamentale che non può essere messo a repentaglio dall’incuria».