Presepe napoletano in tour: mostra a La Birreria dal 27 novembre A Napoli la VI edizione tra maestri presepiali, laboratori e tradizione del '700

Venerdì 27 Novembre 2026 alle ore 12:00 al Centro Commerciale La Birreria, apertura ufficiale della VI edizione della Mostra di Presepi ed Arte Presepiale organizzata da LA LUNA DEGLI ARTISTI in collaborazione con l'Associazione I Presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo.

La manifestazione, giunta alla sesta edizione e visitata da migliaia di persone ogni anno, propone come sempre opere presepiali di altissima qualità realizzate dai migliori Maestri di Napoli e Provincia, la presenza di laboratori pratici e teorici (già avviati) per le scuole del territorio, le Associazioni che assistono adolescenti in difficoltà e le famiglie.

L'edizione di quest'anno si arricchisce di percorsi artistici e culturali della tradizione napoletana del '700 che renderanno l'esperienza ancora più coinvolgente

Interverranno:

Dott. Angela Cammarota - Capo Staff del Sindaco del Comune di Napoli

Dott. Luisa Piccolo - Presidente dell'Associazione I Presepi di Napoli

Dott. Caterina Esposito - direttore del Centro Commerciale

Come sempre, l’obiettivo della mostra per gli organizzatori è quello di avvicinare i giovani alla tradizione napoletana, diffondere l'arte e la cultura presepiale partendo dalle periferie, consolidando il legame del Centro Commerciale con il territorio e stimolando l’aggregazione sociale con un progetto culturale.

Obiettivi da sempre perseguiti da La Birreria e dalla proprietà immobiliare Belvedere Resort che ha inaugurato il Centro nel 2019 come innovativo progetto di recupero industriale dell’ex Birrificio Peroni, posizionandosi come luogo di riferimento per lo shopping ed il tempo libero dell'area perifierica.

Più di 70 negozi, dalla moda all’elettronica fino alla cura della casa. E un Conad Superstore tra i più frequentati del Sud Italia. Ma anche una grande area verde esterna polifunzionale e una ben frequentata unità dedicata alla palestra Fit Active.

Le esposizioni ed i percorsi previsti saranno presenti nella Galleria del Centro Commerciale La Birreria di Napoli dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 tutti i giorni dalle ore 9 alle 21.

La rassegna si svolge col patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania per I Presepi di Napoli in tour.