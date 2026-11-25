"Giovani vecchi": chi è nato dopo il 2000 invecchia prima E' l'allarme della Società italiana di gerontologia e geriatria

Una generazione di "giovani vecchi", esposta al rischio di invecchiare prima e peggio dei propri genitori. È l’allarme lanciato dagli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), secondo cui i ragazzi nati dopo il 2000 potrebbero veder comparire i segni dell'avanzamento dell'età fino a 13 anni prima rispetto alla generazione precedente. A riportare i dati e le riflessioni degli specialisti – riuniti a Napoli dal 26 novembre per il 71° Congresso nazionale della società.

Dietro quella che i geriatri definiscono una vera e propria "deriva generazionale della salute" ci sono soprattutto due fattori che viaggiano in parallelo: da un lato il disagio psicologico – fatto di ansia, depressione e stress psicoaffettivo – e dall'altro l'aumento esponenziale di obesità e diabete nelle fasce più giovani. Una combinazione che rischia di tradursi in più anni trascorsi in cattiva salute. «La longevità in salute si costruisce molto prima della vecchiaia e il tempo della prevenzione riguarda tutta la vita», avvertono gli esperti della Sigg.

Lo studio britannico e i dati italiani

Per fotografare questo fenomeno ancora poco esplorato, i geriatri hanno preso in esame una recente revisione pubblicata su Population Studies da un team di ricercatori di University College London, King's College London e University of Oxford. L'indagine ha analizzato oltre 86.500 persone in Gran Bretagna nate tra il 1946 e il 2002, mettendo a confronto baby boomer, generazione X, millennial e generazione Z in fasi equivalenti della vita. Il verdetto è netto: generazione dopo generazione, gli indicatori di salute fisica e mentale arretrano.

Una tendenza che trova riscontri preoccupanti anche in Italia, come sottolinea il presidente della Sigg Dario Leosco, «Il peggioramento nei giovani degli indicatori di obesità, diabete e problemi emotivi suggerisce una insorgenza più precoce di una condizione di cattiva salute, con il rischio di invecchiare prima rispetto alle generazioni precedenti. In particolare, il disagio psichico emerge come uno dei fattori che compromettono direttamente la longevità in salute dei giovani. Per questo il peggioramento del benessere psicologico delle nuove generazioni va considerato un vero campanello d'allarme sul loro futuro in termini di longevità in salute». A confermarlo sono anche i numeri sui nuovi accessi ai servizi di salute mentale tra i 18 e i 24 anni, che toccano la frequenza più alta con 94 casi ogni 10.000 abitanti.

Il paradosso della longevità e la prevenzione

Il quadro evidenzia un profondo paradosso tutto italiano: se da un lato il nostro Paese resta tra i più longevi al mondo, con una speranza di vita alla nascita di 83,7 anni, dall'altro l'aspettativa di vita in buona salute si ferma a 59 anni. Un divario già ampio che potrebbe allargarsi ulteriormente se non si arginerà il declino precoce delle nuove generazioni.

La buona notizia, però, è che questa traiettoria può essere invertita attraverso la prevenzione. «Intervenire su peso e salute mentale può cambiare la traiettoria di una generazione», ribadiscono i geriatri. Proprio con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'invecchiamento attivo a ogni età, il 26 e 27 novembre parte da Napoli la prima tappa di "The Longevity Village": un'iniziativa promossa dalla Sigg insieme all'Università Federico II di Napoli, all'Università Cattolica di Roma, all'Università di Firenze e alla Milano Bicocca che offrirà screening e controlli gratuiti in 12 aree della salute, prima di toccare altre 21 piazze italiane tra il 2027 e il 2028.