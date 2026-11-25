Maltempo a Napoli: chiusi monumenti, parchi e strutture sportive Il provvedimento di Palazzo San Giacomo

Scattano le misure di sicurezza a Napoli in vista dell'ondata di maltempo annunciata per le prossime ore. A seguito dell'avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile della Regione Campania – valido a partire dalle 14:00 di oggi e fino alle 14:00 di domani – Palazzo San Giacomo ha disposto la chiusura precauzionale di parchi, spiagge pubbliche cittadine, del Maschio Angioino e di diverse strutture sportive comunali.

Per tutta la durata dell'allerta resteranno infatti interdetti al pubblico gli stadi Ascarelli, Antonio Juliano e San Pietro a Patierno, oltre al Polifunzionale di Soccavo (limitatamente alle palestre A, B e C), al centro sportivo Nestore e alla pista di atletica dello stadio Diego Armando Maradona.

I provvedimenti mirano a tutelare l'incolumità pubblica prevenendo possibili rischi legati a raffiche di vento, precipitazioni intense e caduta di alberi o rami nelle aree esposte. La riapertura delle strutture è prevista al termine dell'allerta, fatte salve eventuali verifiche tecniche sulle condizioni di sicurezza.