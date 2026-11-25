Manchester può essere la svolta? Calma, le svolte si firmano in provincia La bella gara del Napoli non basta di per sé a garantire la certezza del cambio di passo

Fino a un minuto prima del fischio d’inizio di Manchester, a Napoli si celebrava già il funerale anticipato della stagione. Poi novanta minuti giocati con gli occhi della tigre hanno capovolto il tavolo, e la solita, meravigliosa, pericolosissima umoralità della piazza ha già emesso la sua sentenza: siamo rinati, la crisi è alle spalle, adesso si vola. Calma.

A riascoltarle oggi, con il senno di poi e l’adrenalina finalmente smaltita, perfino quelle parole di Massimiliano Allegri alla vigilia — così criticate perché sembravano quasi voler sminuire la portata dell’evento — suonano di una lucidità disarmante: "Sono partite che si preparano da sole". Ed è la pura verità. Quando davanti hai certi palcoscenici, certe musichette e certi campioni, le motivazioni ti salgono da sole dalle caviglie fino alla testa. È molto più facile trovare la ferocia agonistica all’Etihad Stadium che non contro il Venezia in un pomeriggio qualunque di campionato, tanto per dirla tutta.

Ma pensare di aver svoltato soltanto perché si è usciti a testa alta dall'arena dei giganti è un altro paio di maniche. Nel calcio le svolte non si proclamano a voce: vanno messe nero su bianco, domenica dopo domenica, sporcandosi le mani dove l’erba è meno verde e l’atmosfera meno elettrica.

Il Gilmour gigantesco ammirato in Inghilterra — uno che, nel formato di Manchester, avrebbe trovato linee di passaggio pulite perfino imbottigliato su Corso Malta all'ora di punta — deve dimostrare di saper accendere la luce anche quando gli spazi si chiudono e i ritmi si abbassano. Lo stesso vale per Olivera, perfetto nel sigillare la fascia al punto da non far passare nemmeno un filo d'aria, e per Beukema, bravo a chiudere a doppia mandata nell'armadio lo scheletro pesante che si portava dietro dal post Napoli-Roma. Una notte da leoni non basta a cancellare le fragilità viste fin qui; serve la continuità operaia di chi sa soffrire anche quando non ci sono le telecamere di mezzo mondo puntate addosso.

Ecco perché la trasferta contro il Sassuolo diventa il vero spartiacque, molto più dell’esame inglese. I neroverdi non avranno Haaland là davanti, e per fortuna nemmeno la fantasia di Cherki a inventare calcio tra le linee, ma rappresentano il classico banco di prova in cui il Napoli di questa stagione rischia di smarrirsi se scende in campo con la pancia piena dell'impresa europea.

A Manchester abbiamo finalmente messo la freccia per uscire dal traffico. Ora, in Emilia, bisogna avere la forza e la maturità di occupare la corsia e accelerare davvero. Altrimenti sarà stata soltanto una bella illusione di mezza autunno.