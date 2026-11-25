Scontro tra camion e automobile: due feriti e disagi alla circolazione Bloccato il traffico sulla Statale 7bis

Disagi alla circolazione e un ferito lungo la strada statale 7bis "di Terra di Lavoro" all'altezza del comune di Caivano, in provincia di Napoli, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e un camion con rimorchio.

Secondo quanto ricostruito, nell'impatto il mezzo pesante si è intraversato sulla carreggiata, bloccando completamente il transito e rendendo necessaria la chiusura del tratto stradale in direzione di Villa Literno, all'altezza del chilometro 30,700.

Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicoli coinvolti, Anas ha disposto la deviazione del traffico con uscita obbligatoria allo svincolo di Acerra-Zona Industriale. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla persona rimasta ferita, insieme alle forze dell'ordine e alle squadre Anas impegnate nella gestione dell'emergenza e nel ripristino della normale viabilità.