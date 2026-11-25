Ruba il Game Boy (e la Play Station 1) al fratello: arrestato 42enne Si è introdotto dalla finestra per prendere classici vintage dei videogiochi

Mentre il mondo dei videogiocatori faceva il conto alla rovescia per le novità di GTA 6, a Napoli c’è chi rischia il carcere per mettere le mani sui classici che hanno fatto la storia dei pixel — ricordando che in origine il celebre titolo si scriveva proprio Grand Theft Auto e girava su console diventate ormai pezzi da museo. È finita con le manette ai polsi la singolare "missione" di un 42enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato dopo essere stato sorpreso in flagrante nell’abitazione del fratello 37enne.

A mandare all'aria il colpo in famiglia non è stato un boss di fine livello, ma un banalissimo controllo sullo smartphone. Il proprietario di casa, dando un'occhiata a distanza alle immagini delle telecamere di videosorveglianza collegate al telefono, ha infatti visto una figura muoversi con fare sospetto al piano terra. Tempo pochi secondi per mettere a fuoco la sagoma e realizzare che quell'intruso aveva un volto decisamente familiare: era proprio suo fratello maggiore.

L'irruzione dei carabinieri e il nascondiglio

Scattata la chiamata al 112, sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli. I militari hanno circondato l'edificio, piazzandosi all'esterno per sbarrare ogni possibile via di fuga, mentre altri due carabinieri sono entrati nell'appartamento insieme al 37enne. A tradire il 42enne è stato il silenzio innaturale proveniente da una stanza chiusa a chiave: una volta aperta la porta, i militari lo hanno trovato lì dentro, visibilmente agitato. L’uomo ha provato ad avvicinarsi al fratello, ma è stato subito bloccato e accompagnato in caserma.

Un bottino tra retrogaming e console moderne

Il sopralluogo ha ricostruito ogni passaggio del raid. Il 42enne era riuscito a intrufolarsi dal cortile divellendo una stretta finestra in alluminio, accanto alla quale i carabinieri hanno trovato anche un cacciavite estraneo alla casa, probabile attrezzo da scasso. Una volta dentro, l'uomo aveva iniziato una meticolosa cernita tra gli scaffali, dimostrando di avere l'occhio lungo del collezionista: accanto ai titoli più recenti per PlayStation 5 e Nintendo Switch, aveva infatti selezionato autentiche chicche vintage degli anni Novanta per PlayStation 1 e Game Boy.

Una parte del bottino era già stata sistemata all’esterno, pronta per essere caricata e portata via, mentre il resto era stato accumulato nella stanza dove è stato sorpreso. L’intera collezione è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, che ha poi raccontato agli investigatori un retroscena amaro: i rapporti tra i due erano già compromessi da tempo, e negli ultimi mesi il 42enne lo avrebbe più volte importunato per chiedergli denaro, arrivando in alcuni casi anche alle minacce. Per il 42enne, ora in attesa di giudizio, il game over è arrivato prima ancora di riuscire a varcare la soglia di casa con il bottino.