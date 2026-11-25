Ripulita l'area del Maschio Angioino: aiutati quattro senza fissa dimora La zona era diventata una vera e propria discarica: Asia e Napoli Servizi in azione

In queste ore si è reso necessario un intervento straordinario di pulizia e sistemazione nell’area esterna del Maschio Angioino, sul lato prospiciente via Acton. La zona, attualmente transennata per esigenze di messa in sicurezza, era divenuta nel tempo un ricettacolo di rifiuti.

Le operazioni hanno visto impegnato il personale di Asia e Napoli Servizi, che hanno provveduto alla raccolta e alla rimozione di rifiuti di varia natura. L’intervento ha interessato anche gli spazi verdi, che sono stati ripuliti e sistemati, contribuendo al ripristino delle condizioni di decoro e igiene dello spazio.

Nel corso dell’intervento è stata assicurata assistenza a quattro persone senza fissa dimora che avevano trovato sistemazione provvisoria nell’area. Grazie all’intervento dell’Unità di Strada e dei Servizi Sociali del Comune di Napoli, con il supporto degli agenti dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia Locale, le quattro persone hanno ricevuto il necessario supporto e hanno successivamente scelto di allontanarsi volontariamente. Al termine delle operazioni, le tende utilizzate temporaneamente per il riparo sono state smontate e rimosse, consentendo la completa liberazione dello spazio.

"L’intervento rientra nel programma di azioni messe in campo e coordinate dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano, istituito dal sindaco Gaetano Manfredi e guidato da Ciro Turiello. Il Tavolo riunisce gli assessorati competenti, i servizi comunali, le Municipalità, le società partecipate, i Servizi Sociali e la Polizia Locale, con l’obiettivo di promuovere azioni integrate per la cura degli spazi pubblici, il miglioramento del decoro urbano e la gestione delle situazioni di particolare fragilità sociale", fanno sapere da Palazzo San Giacomo.

