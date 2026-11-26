Campi Flegrei, l'allarme dell'INGV: "Gas tossici, più ci si allontana, meglio è" L'Osservatorio Vesuviano lancia l'allarme gas nella Solfatara

Non ci sono solo le scosse di terremoto a preoccupare gli scienziati nei Campi Flegrei. Il pericolo, silenzioso ma costante, arriva dal sottosuolo sotto forma di emissioni gassose. La sola area della Solfatara rilascia nell’atmosfera almeno mille tonnellate al giorno di anidride carbonica (su un totale di circa 3.600 tonnellate nell’intero comprensorio flegreo). Un fenomeno di degassamento tale da poter raggiungere, negli ambienti chiusi e poco aerati, «concentrazioni critiche e anche, in alcuni casi, letali».

A lanciare il monito è Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), intervenuta ieri in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati.

L'escalation sismica e il rischio gas per i residenti

Nel corso del suo intervento, Pappalardo ha ricordato ai parlamentari che il bradisismo è un fenomeno vulcanico complesso, in cui la sismicità rappresenta soltanto una delle criticità per la sicurezza della popolazione. I numeri forniti dalla scienziata fotografia un’accelerazione netta: negli ultimi vent’anni si sono contati 35.000 terremoti, ma ben 24.500 di questi si sono concentrati negli ultimi quattro anni, con un incremento significativo sia per frequenza che per magnitudo.

Rispondendo a un quesito del deputato Antonio Caso (M5S) sul futuro delle abitazioni adiacenti al cratere, la direttrice non ha usato giri di parole: «Nella Solfatara il degassamento sta aumentando nel tempo. Quella è una zona pericolosa: la delocalizzazione deve avvenire su base volontaria, ma certo più si allontanano le persone dalle aree a rischio e meglio è».

Il nodo del Rione Acer e il monito di Musumeci

La pericolosità dell'area a ridosso della Solfatara, caratterizzata da un'altissima densità abitativa e dalla presenza di numerose strutture alberghiere , era già stata al centro delle dichiarazioni del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. Intervenendo a Napoli lo scorso 22 ottobre a un convegno organizzato da Il Mattino, il ministro aveva invitato al realismo: «Migliaia di persone vivono a 200 metri dalla Solfatara, che emette gas velenosi. Nessuno faccia lo scantato del presepio: sappiamo tutti che dobbiamo convivere con questa realtà con senso di responsabilità. Dire che quell'area possa essere messa in sicurezza è una grande bugia: non potrà mai essere un'area sicura».

In quell'occasione, Musumeci aveva indicato una priorità precisa, frutto di un'interlocuzione avviata da mesi con la Regione Campania: la rimozione delle case popolari Acer situate a ridosso del cratere e il trasferimento degli inquilini in un'altra zona del Comune di Pozzuoli, al riparo sia dalle esalazioni tossiche sia dal rischio bradisismico. Una vera e propria «emergenza nell'emergenza» che rappresenta ora uno dei primi, delicati dossier sul tavolo del neocommissario straordinario Roberto Fico.

Monitoraggio fermo al 2001: «Mancano risorse per la ricerca»

Dall’audizione parlamentare sono emerse infine forti preoccupazioni sul fronte della governance e dei finanziamenti. La direttrice dell’Osservatorio Vesuviano ha evidenziato due criticità principali nell'ultimo decreto legge varato dal Governo: la necessità nella nuova struttura commissariale la presenza di un esperto dell'INGV è prevista soltanto in forma facoltativa e la mancanza di fondi specifici destinati a garantire la stabilità e la continuità del personale impegnato quotidianamente nella sorveglianza del vulcano.

A pesare è soprattutto l'assenza di investimenti per lo studio delle dinamiche profonde della caldera. «Siamo consapevoli che servono finanziamenti nell’ordine delle decine di milioni di euro - ha spiegato Pappalardo - ma occorrono strumentazioni avanzate per mappare il posizionamento delle camere magmatiche e intercettare eventuali fratturazioni o risalite di magma».

Per rendere l'idea dell'arretratezza tecnologica con cui operano i ricercatori, la direttrice ha citato un dato emblematico: l’ultima tomografia 3D della caldera flegrea risale al 2001, ben venticinque anni fa e quattro anni prima che iniziasse l'attuale fase di agitazione (unrest) del vulcano. Un ritardo strumentale che rende oggi ancora più complessa l'interpretazione esatta di ciò che accade nelle profondità del sottosuolo flegreo.