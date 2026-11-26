Smonta un'auto, risultata rubata: carabinieri arrestano 43enne Fermato nei pressi dell’abitazione dove abita la moglie che lo aveva denunciato per maltrattamenti

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un 43enne originario del Marocco ma residente a Striano e già noto alle forze dell’ordine.

I militari, mentre percorrevano le strade della cittadina a sud di Napoli, hanno sorpreso il 43enne mentre stava smontando delle parti di una Nissan Qashqai in un’area antistante la sua abitazione. Dagli accertamenti è emerso che il Suv fosse stato rubato lo scorso 22 novembre.

Rinvenuto anche il telaio di una Lancia Y denunciata rubata il 20 novembre scorso. L’uomo è stato arrestato per riciclaggio e ricettazione. A condire i capi di imputazione cui deve rispondere l’uomo anche la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Il 43enne, infatti, è stato trovato nei pressi dell’abitazione della moglie che lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia. L’arrestato è stato trasferito in carcere